Mara, fiica Ralucăi Moianu, și avocatul Virgil Boglea s-au căsătorit. Ce diferență de vârstă este între ei

Mara, fiica fostei prezentatoare TV Raluca Moianu, cunoscută pentru emisiunea „Iartă-mă” de la TVR, s-a căsătorit civil sâmbătă, 28 septembrie 2024, cu iubitul său, Virgil Boglea, un avocat renumit în lumea vedetelor. Tot în acea zi, cei doi au făcut un alt anunț important: urmează să devină părinți și așteaptă un băiețel.

Mara Ancuța și Virgil Boglea au spus „DA” în fața ofițerului stării civile într-o ceremonie restrânsă, pe 28 septembrie, ziua în care au împărtășit cu cei apropiați și vestea că vor avea un băiat. Virgil Boglea, cunoscut pentru cariera sa de avocat, a fost implicat în reprezentarea intereselor FCSB în controversatul proces pentru palmaresul echipei Steaua, deși în ultima perioadă a pierdut mai multe procese în fața avocatului echipei de ligă secundă, Florin Talpan.

„Ea e totul pentru mine. My Precious. Să fiţi fericiţi! Să vă iubiţi mereu!”, a scris, pe pagina personală de Facebook, fosta prezentatoare a emisiunii „Iartă-mă!”.

Între cei doi este și o diferență de vârstă de 14 ani.

Mara, fiica Ralucăi Moianu, are 19 ani și este proaspăt studentă la Facultatea de Drept din București, după ce a obținut rezultate excelente la Bacalaureat anul trecut. Planurile sale de viitor includ o carieră în magistratură, deși mama sa o vede mai degrabă urmând drumul notarului.

Pe de altă parte, Virgil, care are 33 de ani, a fost implicat activ în apărarea Asociației Salvați Steaua, în efortul de a demonstra că FCSB a continuat istoria clubului Steaua. Relația lor, marcată de o diferență notabilă de vârstă, nu a împiedicat însă fericirea celor doi, care acum așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a primului lor copil.

În 2023, Raluca Moianu a dezvăluit că fiica sa, Mara, a făcut deja primii pași în cariera sa profesională, angajându-se part-time la un notariat. Astfel, Mara și-a găsit un loc de muncă chiar în domeniul pe care și-a propus să-l studieze, combinând cu succes facultatea cu experiența practică.

„Mara este acum studentă la Universitatea București, la Facultatea de Drept a dat. Așa a vrut ea așa am făcut. S-a integrat rapid, foarte repede. Are niște colegi de an foarte buni cu care se înțelege bine”, a spus fosta prezentatoare de televiziune pentru Click.