CRBL, dezvăluiri surprinzătoare despre noua lui iubită și diferența de vârstă de 23 de ani dintre ei: „Oamenii tot cataloghează”

Eduard Mihail Andreianu sau CRBL, așa cum este cunoscut publicului larg, și soția lui, Elena, au luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că divorțează după 16 ani de căsnicie. Artistul și fosta lui parteneră de viață au făcut anunțul pe rețelele de socializare.

CRBL nu este deranjat de diferența de vârstă dintre el și Olga Guțanu, actuala lui parteneră. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, artistul a vorbit deschis despre noua sa relație, confirmând că și-a refăcut viața după divorțul de fosta sa soție, Elena.

După despărțirea de Elena, cu care are un copil, CRBL a fost văzut în compania Olgăi Guțanu, un tânăr fotomodel. Inițial, a evitat să discute public despre noua relație, dar ieri, în cadrul emisiunii „La Măruță” de la Pro TV, a făcut dezvăluiri despre schimbările din viața sa. Întrebat ce ar evita să repete din fosta sa căsnicie, artistul a răspuns diplomatic, sugerând că acum își acordă mai multă atenție propriilor nevoi.

„Am grijă de mine cât se poate de mult și de bine, eu nu sunt egoist, eu sunt foarte săritor și foarte darnic, adică țin la cei pe care îi iubesc și familia și tot ce este aproape, dar la urma urmei ne naștem singuri și murim singuri. Deci eu știu ce e mai bine pentru mine, ce îmi lipsește, ce nevoi am, eu știu când plâng, eu știu când râd cu adevărat. Adică sunt puțin mai atent și la partea asta pentru că timpul trece atât de repede. Am 46, dar asta scrie în buletin, mie oglinda nu îmi spune asta. Nu am nicio legătură cu această cifră”, a spus el.