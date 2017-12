Mama lui Justin Bieber vorbeste despre “legatura speciala” cu Selena Gomez

Dupa tot acest fiasco, impreuna, despartiti si iar impreuna, mama cantaretului isi da acordul, oficial, cuplului “Jelenea”, cu ocazia aparitiei acesteia ca orator, sambata la “Justice Speaks Holiday Luncheon” , in Los Angeles.

Vorbindu-le celor de la “People”, la petrecerea caritabila in legatura cu exploatarea umana si traficul de persoane, Mallette a lasat sa se inteleaga ca relatia fiului ei este foarte serioasa si a laudat-o pe Gomez, care a devenit iubita lui Bieber pentru prima oara in 2010.

“Cred ca oricine traieste o iubire adevarata, se simte oarecum pedepsit”, a spus Mallette referindu-se la cantaretul de 23 de ani care tocmai ajunsese la eveniment. Acesta s-a pozat pe covorul rosul alaturi de mama lui, purtand pantaloni negri, tricou alb si tinand in mana o Biblie.

Mama lui Bieber a adaugat si ca este foarte mandra de calatoria fiului ei spre faima pe care o are acum.

“Cred ca, uneori, in aceasta lume a Hollywood-ului, te poti simti confuz si poti face unele lucruri doar de fatada, si este important sa reusim sa gasim persoanele care chiar ne sustin si cred in noi”, a adaugat ea.

Apoi, Mallette i s-a adresat direct lui Gomez, spunand ca este o persoana care sta foarte bine la capitolul “incredere in sine”.

“Nu stiu atat de multe despre relatia lor, pentru ca el nu imi spune foarte multe, dar o iubesc”, a spus Mallette.

“Eu il sustin (pe Justin) in tot ce face”, a concluzionat mama artistului. “Daca el o iubeste, atunci si eu o iubesc. Am intalnit-o si chiar am avut o legatura speciala. Nu pot vorbi mai mult despre relatia lor. Este personal si ii priveste doar pe ei doi”.

Se pare ca totul este bine in paradisul celor doi indragostiti.

