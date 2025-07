Mădălina Ghenea, ținută splendidă la o prezentare de modă din Paris. Cum și-a făcut apariția actrița

Mădălina Ghenea a fost prezentă la prezentarea de modă Tony Ward din cadrul Paris Couture Fashion Week. Actrița și-a făcut apariția la evenimentul care a avut loc la Hotel Pozzo Di Borgoon.

La prezentarea de modă Tony War, Mădălina Ghenea a venit îmbrăcată într-o rochie într-o nuanță de roșu aprins, lungă, strânsă în talie, care avea o crăpătură impresionantă pe picior. Actrița a completat ținuta cu o pereche de sandale rafinate și o pălărie roșie.

Mădălina Ghenea a fost, fără îndoială, una dintre cele mai fascinante prezențe la ediția din 2025 a Festivalului Internațional de Film de la Taormina. În calitate de gazdă și prezentatoare oficială a evenimentului, actrița și modelul de origine română a fermecat publicul cu eleganța, carisma și ținuta spectaculoasă pe care a purtat-o pe scena legendarului Teatro Antico din inima Siciliei.

Evenimentul, ajuns la cea de-a 19-a ediție, a adunat nume sonore din industria cinematografică internațională, iar Mădălina Ghenea s-a aflat în centrul atenției încă de la primele momente. Alături de președintele festivalului, Michel Curatolo, și directorul artistic, Marco Fallanca, ea a susținut prezentarea premiilor și a întâmpinat invitații cu grație și rafinament.

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Mădălina Ghenea a vorbit deschis despre cariera sa.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a declarat Mădălina Ghenea pentru Antena Stars, potrivit Spynews .

Mădălina Ghenea a oferit detalii inedite și despre familia sa, la care se gândește tot timpul, iar de cele mai multe ori resimte dorul de casă. Cu toate acestea, actrița este foarte recunoscătoare pentru tot ce i se întâmplă.

„Îmi este dor mereu de familie. Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea, și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani. Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera și timpul care, de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu pentru că este un proiect, cu siguranță”, a adăugat Mădălina Ghenea pentru sursa citată.