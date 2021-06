Lopez și Affleck, din nou împreună. Imaginile pasionale care confirmă că cei doi formează un cuplu

Lopez și Affleck formează din nou cuplul momentului, cel despre care vorbește toată lumea, la 17 ani de la despărțirea lor din 2004. JLo și Ben Affleck au fost văzuți petrecând timp împreună în ultimele luni, după despărțirea cântăreței de fostul său logodnic, Alex Rodriguez, și chiar dacă se știa că aceasta a rămas dintotdeauna în relații bune cu fostul său partener din tinerețe, imaginile care îi înfățișau împreună au stârnit atenția publicului, care a suspectat de la bun început că cei doi vechi parteneri sunt mai mult decât buni și vechi prieteni.

Acum, în cele din urmă, se pare că Lopez și Affleck sunt din nou împreună, după ce mega-starurile au fost fotografiate sărutându-se în vreme ce luau masa la un restaurant din Los Angeles. Jennifer Lopez, în vârstă de 51 de ani, și Ben Affleck, de 48, au fost surprinși luând masa la Nobu, în Malibu, acolo unde se afla și familia lui Lopez, pentru a sărbători ziua de naștere a surorii acesteia, Linda.

În imaginile de la petrecere este vizibil cum cei doi se sărută afectuos, dar și cum par să își șoptească zâmbind lucruri. La petrecere au fost prezenți și copiii lui Lopez, gemenii Max și Emme, din căsătoria acesteia cu Marc Anthony.

Dincolo de faptul că vedetele par să mai dea o șansă relației încheiate cu mulți ani în urmă, surse din anturajul lui Lopez au afirmat că Ben Affleck are și binecuvântarea mamei lui Jennifer Lopez, Guadalupe Rodriguez, pentru a reîncepe o relație cu fiica ei. Ben Affleck a fost foarte apropiat de mama lui Lopez pe parcursul primei lor relații, care a durat din 2002 până în 2004 și care a început să dea semne de destrămare când, în 2003, cei doi și-au anulat nunta cu doar câteva zile înainte ca aceasta să aibă loc.

Foto: arhiva ELLE, Instagram