Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia, vor avea o fetiță. Ce nume au ales pentru copilul lor: „Este copleșitor”

Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia, trăiesc unele dintre cele mai frumoase clipe. Cei doi vor deveni părinți peste câteva luni și așteaptă cu nerăbdare momentul în care își vor strânge în brațe copilul.

Liviu Teodorescu a fost invitat în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, ocazie cu care a făcut mai multe declarații despre această perioadă din viața lui. Acesta a oferit detalii despre cum a aflat că va deveni tată. Soția lui a fost cea care i-a dat vestea într-un mod inedit și i-a pregătit o surpriză artistului. Cei doi se aflau la o cină, iar la un moment dat cântărețul a primit de la partenera lui un cadou care conținea o pereche de adidași mici și mesajul: „Bună, tati! Te rog să îi ții tu până ne vedem. Eu și mami te iubim.”

„Îmi doream, încercam de ceva timp, dar una e să vrei și alta e să se întâmple. Este copleșitor. Am ieșit în oraș pur și simplu, o seară ca oricare alta. Nu se anunța a fi nimic special. Eram la un restaurant foarte scump din București, mâncasem ceva, băusem ceva. Și la un moment dat mi-a spus că vor oamenii ăia de la restaurant să fac un unboxing și să ne facă un discount. Și-mi aduce pachetul ăla și de acolo filmulețul vorbește de la sine.”

Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia, vor avea o fetiță și s-au gândit deja la numele pe care îl va purta. Partenera artistului ar urma să nască în luna iulie.

„E în 5 luni. Avem fată. Începe distracția. În iulie, o să fie Rac, ca mine și e stabilit pe 12 iulie, fix de ziua mea. Ai mei s-au bucurat, nu s-au așteptat nici ei. E o chestie pe care o proiectezi în viitor. Eu sunt sigur că și atunci când o să iasă de acolo o să fie un șoc. Acum e tot o idee, o burtică mare. Am început să am TikTok-ul plin de videoclipuri despre schimbat scutece. Îi mai vorbesc, îi mai cânt. Ne-am gândit la un nume și cred că ăsta o să rămână, Ecaterina. Ulterior după ce noi ne-am gândit la numele ăsta am aflat că pe mama socrului din partea Iuliei o chema așa.”