Lily James are o nouă relație după aventura controversată cu actorul însurat Dominic West

Actrița Lily James pare a fi din nou fericită pe plan amoros după scandalul în care a fost implicată anul trecut din cauza aventurii cu actorul Dominic West, care este căsătorit.

Lily James a fost surprinsă zilele trecute de paparazzi în ipostaze romantice alături de rocker-ul Michael Shuman, membru al trupei Queens of the Stone Age.

Cei doi și-au petrecut weekend-ul într-un boutique hotel din Suffolk, Marea Britanie, iar paparazzi i-au surprins atunci când se pregăteau de plecare.

În imagini se poate observa cum Michael Shuman o ajută pe actrița în vârstă de 31 de ani cu bagajele până la mașină și și-au luat la revedere sărutându-se.

La câteva ore după aceea, Lily James a fost fotografiată pe platourile de filmare ale peliculei What’s Love Got to Do With It. Michael Shuman, în vârstă de 35 de ani, este basistul trupei Queens of the Stone Age și membru al formației Mini Mansions.

În luna octombrie a anului trecut actrița Lily James a fost surprinsă în ipostaze tandre cu actorul Dominic West, cei doi fiind fotografiați pe străzile din Roma și la un restaurant local, iar gesturile și săruturile au dus imediat la ipoteza că cei doi au o relație.

Lily James, în vârstă de 31 de ani, purta o rochie neagră cu imprimeu floral, accesorizată cu o geantă Yves Saint Laurent, în timp ce actorul Dominic West, cunoscut pentru rolul din serialul The Affair, a avut o ținută casual compusă din jeans și cămașă.

Înainte de a merge la restaurant pentru a servi cina, cei doi au făcut și o mică plimbare împreună, folosind un scooter electric.

Potrivit Daily Mail, care a publicat imaginile, cei doi au fost însoțiți la restaurant de managerul lor.

Lily James și Dominic West filmau în acea perioadă împreună pentru o mini-serie intitulată The Pursuit of Love, bazată pe romanul lui Nancy Mitford.



La nici 24 de ore de la apariția imaginilor, actorul Dominic West a pozat pentru reporteri și fotografi alături de soția lui, Catherine FitzGerald, în fața casei lor din Marea Britanie.

Cuplul a lăsat impresia că nimic nu s-ar fi întâmplat, iar cei doi soți s-au și sărutat, asigurându-se că fotografii au ocazia să imortalizeze momentul.

Cei doi au declarat reporterilor că „Mariajul nostru este puternic și suntem cu siguranță împreună”. Pe lângă această declarație, cei doi au și înmânat un bilet, scris de mână și semnat de amandoi pe care este scris același lucru: „Mariajul nostru este puternic și suntem cu siguranță împreună. Vă mulțumim”

Dominic West, cunoscut pentru rolul din serialul The Affair (ironic, nu?), este însurat, din 2010 cu Catherine FitzGerald, un designer de amenajări interioare, și împreună au patru copii: Dora, 13 ani, Senan, 12 ani, Francis, 11 ani, și Christabel, 7 ani.

