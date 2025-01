Lili Sandu, dezvăluiri despre relația avută cu Bogdan Stelea. De ce s-au despărțit, deși erau la un pas să se căsătorească: „Am suferit”

În prezent, Lili Sandu formează un cuplu alături de Silviu Țolu. Cei doi s-au logodit în 2019, însă până în prezent nu au făcut pasul spre căsătorie. În luna august a anului 2020, au devenit părinți pentru prima dată, având împreună un băiețel, pe nume Thomas Jay.

În trecut, Lili Sandu a trăit timp de șapte ani o poveste de dragoste alături de Bogdan Stelea. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” și fostul portar al naționalei României s-au despărțit în anul 2005.

Invitată în podcast-ul moderat de Ilinca Vandici, Lili Sandu a vorbit cu sinceritate despre relația pe care a avut-o cu Bogdan Stelea, dar și despre cum a început, de fapt, povestea lor de dragoste.

Lili Sandu a fost cerută în căsătorie de către Bogdan Stelea, însă cei doi nu au ajuns să se căsătorească.

„Nu am fost căsătoriți, deși am fost cerută de soție de către Bogdan, dar nu ne-am căsătorit. De ce? Pentru că ne-am despărțit. Nu eram genul de femeie care să stea acasă si să crească copil. La vârsta aia voiam să evoluez, la fel ca și el, dar nici noi nu ne mai înțelegeam bine. Avem 26 de ani. Acum, dacă ne vedem, ne salutăm. Până la urmă, a fost prima mea iubire. Am suferit după aceea, dar nu a fost să fie. Mi-a rămas în suflet și Silviu știe asta.”