Lidia Buble, trimisă în judecată pentru dare de mită. Stenogramele convorbirilor au scos la iveală un aspect îngrijorător

De câteva luni, Lidia Buble se află în mijlocul unei controverse de proporții. Artista a fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT Ploiești alături de un om de afaceri și doi polițiști ai Brigăzii Rutiere.

Lidia Buble a fost trimisă în judecată după ce anchetatorii au probat faptul că artista i-ar fi mituit pe agenții de poliție cu suma de 900 de lei. Cântăreața a recunoscut în fața anchetatorilor că a consumat alcool în acea seară și îi era teamă să nu fie pusă să sufle în aparatul etilotest.

Fapta a ieșit la iveală după ce Lidia Buble l-a contactat telefonic chiar în seara cu pricina pe Dragoș Ștefan Presură, un bărbat al cărui telefon era supravegheat de procurori într-un dosar în care este bănuit de implicare în vânzarea către MApN a unui combustibil care a provocat defecțiuni avioanelor de luptă.

Totul s-a petrecut anul trecut, în noaptea de 14 spre 15 ianuarie, când Lidia Buble se întorcea acasă, la volanul mașinii sal iar la ora 02.32 artista l-a sunat pe Dragoș Ștefan Presură pentru a-i cere sfatul și ajutorul după ce a fost oprită de agenții de poliție.

Gândul.ro a publicat în exclusivitate stenogramele convorbirilor pe care Lidia Buble le-a avut, în noaptea incidentului, atât cu agentul de circulație cât și cu prietenul căruia îi ceruse ajutorul. Din discuții, pe lângă firul evenimentelor care au dus la mituirea agenților, a mai ieșit la iveală și un aspect îngrijorător.

Conform stenogramelor, polițistul rutier care i-a cerut mită Lidiei Buble i-a făcut cântăreței și avansuri de natură sexuală. Artista i-a povestit prietenului său că, din cauza faptului că nu avea bani cash asupra sa atunci când a avut loc incidentul, polițiștii au acompaniat-o până acasă pentru a-și lua cardul, a merge ulterior la bancomat de unde a retras suma de 900 de lei pe care a oferit-o ca mită.

Redăm mai jos o parte din stenogramele publicate de Gândul.ro:

Lidia Buble: Băi, nici nu-ți vine să crezi dacă îți zic! Doamne, ce idiot! Deci fii atent! Doamne ferește! Asta pe lângă faptul că…

Dragoș Ștefan Presură: Nu, zic așa: Sta, stai, stai…Zi-mi așa

Lidia Buble: Nu, vine după mine până acasă să iau cardul să-i dau bani, dacă-ți vine să crezi

Dragoș Ștefan Presură: Cum îl cheamă?

Lidia Buble: Nu știu cum îl cheamă, dar avea vrăjeală în el, efectiv … deci … ăsta nu știu la ce se aștepta… adică… el…Doamne! Niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva. Efectiv, deci se dădea la mine la modul ăla nesimțit și-mi zicea „Ce să facem acum domnișoară Lidia?” „Dă-mi amendă, ce să faci?” „Păi știți, e 2.500 și nu știu cât amenda…” Zic: Ok. Dă-mi amendă. Muream de sete. Ce vrei să fac? Dă-mi amendă!” „Păi nu amendă… nu v-aș da, poate ne calculăm altfel”. Și zic: „Aaaa, păi zi așa! Ce vrei, bani? Vii după mine până acasă, ce să fac? N-am nimic la mine. Am luat bani să-mi iau apă, nu mi-am luat bani să…” Și vine mă, după mine ăsta… Doamne, mă crucesc, nu-mi vine să cred! Da, mă duc să iau cardu’ … nici nu știu câți bani se dă. Eu n-am dat în viața mea șpagă la polițiști. E prima dată, efectiv, ăsta e un puțos d-ăsta de 27 -28 de ani, nu are mai mult de 30 de ani.

Aflată în drum spre casă, ca să ia bani pentru polițiști, Lidia Buble i-a povestit prietenului său cum a reușit să-l determine pe agentul de circulație să nu o verifice cu etilotestul.

Lidia Buble: L-am luat cu vrăjeală. Zic: Tu nu vezi că am trei sticle de apă lângă mine? Muream de sete în casă, nu mai puteam. […] și am deschis o sticlă de apă și am început să beau ca disperata. Zic, mamă, dacă îmi pune ăsta fiola… am luat și o gumă.

Ulterior, Lidia Buble a închis telefonul și ulterior artista l-a sunat din nou pe Presură și i-a descris conversația cu agentul din cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră.

Lidia Buble: Vezi că era pus pe combinație, dacă ți-am zis! Doamne ferește! deci „Îți dau numărul meu dacă ai vreodată nevoie să…” „Nu e nevoie”… „Acum, dacă tot ne-am întâlnit, cred că nimic nu este întâmplător…poate așa a fost să fie, dacă mai faceți prostii… Zic: Eu nu fac prostii”.

Lidia Buble a fost trimisă în judecată alături de polițiștii Marius Constantin Miulescu și Elena Daniela Reznicsek, precum și Laurențiu Cristian Ciupercă. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București și va intra în procedură de cameră preliminară, la finalul căreia va începe judecata pe fond.

Citește și:

Nadia Comăneci a impresionat cu apariția ei la o petrecere de Revelion în Las Vegas

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro