Lidia Buble, dezvăluiri sincere despre defectele ei și cum se raportează la ele: „Am încercat…”

Lidia Buble a impresionat cu sinceritatea ei, vorbind deschis despre imperfecțiunile care o caracterizează. Artista a împărtășit modul în care percepe acum aceste aspecte ale personalității sale.

De-a lungul anilor, Lidia nu a evitat să ofere publicului detalii mai puțin cunoscute din viața personală. Recent, cântăreața a reflectat asupra modului în care experiențele trăite i-au schimbat perspectiva asupra defectelor proprii.

„Cu toții suntem frumoși în felul nostru. Să ne iubim exact așa cum suntem, acesta este cel mai important lucru. Niciodată nu mi-am dorit să fiu ca x, y, z, am vrut să fiu ca mine. Știu că am foarte multe defecte, însă am încercat să le transform în atuuri și să mă mândresc cu ele”, a spus Lidia Buble pentru Spynews.ro.