Legătura ciudată dintre Anne Hathaway și William Shakespeare a pus pe jar internetul

Un utilizator al rețelei de socializare Twitter, destul de îndemânatic, dar în același timp și plin de curiozitate, pe nume PEACHYBLACKG0RL, a scos la iveală faptul că soțul actriței Anne Hathaway, al cărui nume este Adam Shulman, arată destul de mult cu poetul și dramaturgul englez William Shakespeare. Mai mult chiar, celebrul Shakespeare a fost căsătorit, se pare, cu o femeie pe nume Anne Hathaway. Cei doi s-au căsătorit atunci când el avea doar 18 ani, iar Anne avea 26, ea fiind însărcinată în momentul în care s-au căsătorit.

Fără îndoială, acest lucru ne pune serios pe gânduri. Însă iată și dovada a ceea ce spunem.

“Se vorbește despre Anne Hathaway, despre frumusețea ei, dar ce se întâmplă cu faptul că soțul ei arată foarte mult cu William Shakespeare, iar numele soției acestuia din urmă a fost chiar.. Anne Hathaway.”

anne hathaway is being talked about for her beauty but what about the fact that her husband looks very similar to william shakespeare and william shakespeare’s wife’s name was literally ANNE HATHAWAY…… pic.twitter.com/UR0x4bnL8N

— ‍♀️ (@PEACHYBLACKG0RL) July 1, 2018