Lauren Sánchez, apariție inedită alături de Jeff Bezos. Detaliul cu care a atras atenția

Lauren Sánchez pare că se pregătește deja pentru ziua cea mare. Fosta prezentatoare de știri în vârstă de 54 de ani, care e logodită cu fondatorul Amazon, Jeff Bezos, de 60 de ani, a atras toate privirile la evenimentul DealBook organizat de The New York Times la New York, purtând o ținută albă care amintea de o rochie de mireasă.

Lauren Sánchez, apariție inedită în alb

Însoțită de logodnicul său, Sánchez a optat pentru un costum alb, cu o croială structurată, semnat de casa de modă Alexander McQueen, care lăsa să se vadă un sutien din dantelă. Look-ul său a fost completat cu o geantă albă cu design pătrat și pantofi negri cu toc. În ceea ce privește bijuteriile, a strălucit cu cercei mari cu diamante și un colier cu pandantiv asortat.

La rândul său, Jeff Bezos a adoptat un stil casual-elegant, purtând o cămașă neagră, jeans asortați și cizme din piele întoarsă cu vârf ascuțit.

Lauren a împărtășit momentul cu fanii săi pe Instagram, descriind ținuta ca fiind „alb de iarnă”. Comentariile pline de admirație nu au întârziat să apară: „Poți fi mai frumoasă de atât?! Omg”, a scris un fan. „Frumusețe naturală 😍,” a adăugat un prieten, în timp ce altcineva a declarat: „Superbă ❄️.”

După cinci ani de relație, Bezos a cerut-o în căsătorie pe Sánchez în mai 2023, oferindu-i un inel de logodnă spectaculos, evaluat la milioane de dolari.

Deși cuplul nu a anunțat încă detalii despre nuntă, Lauren a dezvăluit recent în emisiunea „The Today Show” cum se pregătește pentru eveniment.

„Trebuie să recunosc, am un cont pe Pinterest — sunt ca orice altă mireasă, așa că da, am un fișier pe Pinterest,” a spus Sánchez.

Data exactă a nunții rămâne necunoscută, însă Sánchez pare încântată de viitorul său nume, purtând recent un pandantiv decorat cu litera „B”. Anterior, a fost văzută purtând și un colier cu diamante pe care scria „Doamna B”, în timpul unei ieșiri în Malibu.

Pe lângă planurile de nuntă, Lauren a avut un an plin, lansând în septembrie cartea pentru copii intitulată The Fly Who Flew To Space. Aceasta a promovat volumul la evenimentul DealBook alături de Prințul Harry și alți autori.

„Sunt profund recunoscătoare pentru că această poveste conține o parte din inima mea,” a scris Lauren pe Instagram, împărtășind coperta cărții. „Este o celebrare a depășirii provocărilor, a bucuriei învățării și a visării dincolo de stele,” a adăugat ea.

Logodnica lui Jeff Bezos, acuzată de plagiat

Totuși, în plângerea obținută de TMZ, Alanna Zabel, fosta instructoare de yoga a lui Lauren Sanchez, susține că volumul pentru copii al acesteia, The Fly Who Flew To Space, este o copie a cărții sale din 2022, Dharma Kitty Goes To Mars. Zabel mai afirmă că a contactat-o pe Sanchez în 2022 pentru a-i prezenta ideea unei cărți pentru copii despre o pisică care zboară pe Marte.

Conform TMZ, instructoarea a trimis două scrisori în care îi cerea lui Sanchez să nu publice cartea, încercând să oprească lansarea. Alanna Zabel o acuză pe Lauren Sanchez că ar fi copiat părți din cartea sa pentru a se răzbuna pe faptul că aceasta a renunțat să mai fie instructoarea ei de yoga acum mai bine de un deceniu. Alanna, care a depus plângerea fără un avocat, susține că Sanchez ar fi manifestat sentimente de gelozie față de ea.

„Întotdeauna a încercat să pară precum Zabel, un instructor de yoga autentic, independent, cu spirit liber, muncitor și orientat spre servicii publice”, se arată în plângerea obținută de TMZ.

