Lauren Sanchez, logodnica lui Jeff Bezos, dată în judecată de fosta sa instructoare de yoga

În plângerea obținută de TMZ, Alanna Zabel, fosta instructoare de yoga a lui Lauren Sanchez, susține că volumul pentru copii al acesteia, The Fly Who Flew To Space (publicat în august), este o copie a cărții sale din 2022, Dharma Kitty Goes To Mars. Zabel mai afirmă că a contactat-o pe Sanchez în 2022 pentru a-i prezenta ideea unei cărți pentru copii despre o pisică care zboară pe Marte.

Conform TMZ, instructoarea a trimis două scrisori în care îi cerea lui Sanchez să nu publice cartea, încercând să oprească lansarea. Alanna Zabel o acuză pe Lauren Sanchez că ar fi copiat părți din cartea sa pentru a se răzbuna pe faptul că aceasta a renunțat să mai fie instructoarea ei de yoga acum mai bine de un deceniu. Alanna, care a depus plângerea fără un avocat, susține că Sanchez ar fi manifestat sentimente de gelozie față de ea.

„Întotdeauna a încercat să pară precum [Zabel], un instructor de yoga autentic, independent, cu spirit liber, muncitor și orientat spre servicii publice”, se arată în plângerea obținută de TMZ.

În aprilie, Alanna Zabel a declarat pentru DailyMail.com că a fost furioasă când Lauren Sanchez a anunțat lansarea propriei cărți pentru copii în ianuarie 2023.

„Sunt profund jignită și iau măsuri legale împotriva cărții”, a spus ea la acea vreme.

Alanna Zabel a povestit că îi împărtășise lui Sanchez pasiunea sa pentru cărțile pentru copii, discutând chiar despre posibilitatea de a o ajuta pe logodnica lui Jeff Bezos să scrie o carte pentru copii împreună cu fratele ei, Michael. Instructoarea de yoga a menționat că a încheiat colaborarea cu Lauren din cauza „bârfei neîncetate” și a adăugat că „nu mai putea suporta personalitatea ei.” În plus, a descris-o pe Sanchez drept o „persoană toxică.” Cu toate acestea, Zabel a menționat că au rămas în relații cordiale în anii care au urmat.

În plângerea depusă, Zabel susține că peste 60% din textul și povestea cărții lui Sanchez sunt similare cu scrierile sale.

Cu toate acestea, TMZ remarcă faptul că doar în 2024 au fost lansate mai multe cărți pentru copii despre personaje care călătoresc în spațiu. În plus, în ultimul an, au existat numeroase cărți pentru copii în care insectele sunt personaje principale.

Recent, într-un interviu oferit canalului Extra, Lauren Sanchez a vorbit despre viitoarea sa nuntă cu Jeff Bezos, mărturisind că este foarte „încântată” să „se căsătorească cu bărbatul visurilor ei.” Jurnalista în vârstă de 54 de ani a adăugat: „Este uimitor. Am ocazia să-mi petrec restul vieții alături de el, iar el îmi iubește copiii. Și asta este cu adevărat ceea ce aștept cu nerăbdare.”

Sanchez are trei copii: Nikko, în vârstă de 23 de ani, din relația cu fostul ei iubit Tony Gonzalez, Evan, în vârstă de 18 ani, și Ella, în vârstă de 16 ani, din relația cu fostul ei soț, Patrick Whitesell.

Lauren și Jeff și-au făcut publică relația în 2019, iar fondatorul Amazon a cerut-o în căsătorie aproape cinci ani mai târziu.

„Când a deschis cutia, cred că am leșinat puțin”, a spus Sanchez anul trecut pentru Vogue despre momentul în care a văzut inelul cu diamant. „Încă ne gândim la nuntă, cum va fi. Va fi mare? Va fi în străinătate? Încă nu știm”, a adăugat viitoarea mireasă.

Deși recent a declarat că s-a „concentrat” pe lansarea cărții sale pentru copii, The Fly Who Flew to Sapce, Lauren Sanchez a mărturisit că va „începe organizarea nunții în curând.”

Foto: Instagram

