Eva Mendes dezvăluie adevăratul motiv pentru care s-ar putea să nu mai revină niciodată la actorie

Eva Mendes a dezvăluit că nu ia în calcul posibilitatea de a reveni pe marile ecrane, deoarece a atins un „vârf al carierei” atunci când a lucrat alături de soțul ei, Ryan Gosling.

Actrița în vârstă de 50 de ani și partenerul ei, în vârstă de 43 de ani, s-au îndrăgostit în timpul filmărilor pentru pelicula The Place Beyond The Pines din 2012. După ce au devenit părinți, Eva a luat o pauză de la cariera sa de actriță, însă a continuat să dezvolte diverse afaceri.

Într-un interviu recent acordat lui George Stephanopoulos de la emisiunea Good Morning America, actrița a explicat: „Nu știu [când voi reveni]. Dacă vor apărea roluri interesante. Am plecat într-un moment în care… am simțit cumva că am făcut tot ce aveam de făcut, știi?”.

Apoi a adăugat că ultimul ei proiect alături de Ryan a fost un moment pe care nu crede că ar putea să-l depășească.

„Eram genul de persoană care spunea: ‘Am lucrat cu Ryan Gosling, care este cel mai bun.’ A fost un moment atât de înalt în cariera mea să lucrez cu el și să creăm împreună ceva, încât m-am gândit: ‘Este un moment bun să mă retrag așa, în stil Seinfeld, și să plec.’ Deci, cine știe?”.

Recent, vedeta a dezvăluit că ea și Ryan au avut într-o oarecare măsură un „acord non-verbal” în ceea ce privește renunțarea ei la actorie și asumarea rolului de „mamă cu normă întreagă” pentru cele două fiice mici ale lor. Când a fost întrebată cum a fost trecerea de la actorie la rolul de părinte, Eva a declarat pentru publicația Today că „a fost o decizie simplă”.

„Mă simt extrem de norocoasă și am considerat că voi avea ocazia să petrec timp cu copiii mei… și, deși am continuat să lucrez, am renunțat la actorie pentru că aceasta implică deplasări frecvente și te îndepărtează de familie.”

Referindu-se la cum a luat decizia împreună cu Ryan, Eva a continuat: „Era aproape ca un acord non-verbal: ‘Ok, el va lucra și eu voi lucra, doar că voi lucra aici.'”

Luna trecută, Ryan Gosling și Eva Mendes au atras toate privirile la Jocurile Olimpice de la Paris. Cei doi actori au fost surprinși alături de fetele lor, Esmeralda, în vârstă de 9 ani, și Amada, în vârstă de 8 ani, la evenimentul de Grand Prix.

Celebrul cuplu a optat pentru ținute casual, Gosling, în vârstă de 43 de ani, purtând o cămașă în carouri, un tricou alb și o șapcă, în timp ce Mendes, în vârstă de 50 de ani, a ales un tricou negru, o pălărie și ochelari de soare albi.

În imaginile realizate de paparazzi, actorul din La La Land apare înfășurându-și brațul în jurul partenerei sale, dar și ținându-și ficele de mână.

Eva Mendes și Ryan Gosling s-au cunoscut în 2011 pe platoul filmului The Place Beyond the Pines, în care au jucat rolul unui cuplu. Curând după ce au terminat munca pentru film, cei doi au fost fotografiați la Disneyland împreună. Zvonurile despre o posibilă căsătorie au prins avânt în 2016, când publicația US Weekly anunța o nuntă secretă, dar cei doi au dezmințit știrea.

Cei doi, care au două fiice, născute în 2014 și 2016, au făcut de-a lungul timpului declarații despre viața lor de familie, Mendes susținând că „oriunde sunt ei, acolo este acasă”, iar Gosling povestind că își alege unele dintre proiecte cu gândul la fiicele sale.

„Sunt tată în primul rând, și o parte din motivul pentru care am făcut filmul The Gray Man a fost ocazia de a merge în locuri interesante cu copiii mei.”

Foto: Instagram

