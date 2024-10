Laura Cosoi, dezvăluiri surprinzătoare după ce a născut al patrulea copil. Ce temeri are actrița: „Este rolul în care dau greș de multe ori”

Laura Cosoi a devenit recent mamă pentru a patra oară, aducând pe lume o fetiță la sfârșitul lunii iulie. Deși viața de mamă a patru copii poate fi solicitantă, actrița și-a reluat rapid activitățile profesionale. În prezent, este implicată în turneul de promovare al filmului Retreat Vama Veche.

Într-un interviu recent, Laura Cosoi a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină și despre cea mai mare teamă a ei. Deși programul ei este foarte încărcat, actrița reușește să păstreze o atitudine pozitivă și să se bucure de fiecare moment, chiar dacă echilibrul între viața personală și cea profesională nu este mereu ușor de menținut. Chiar și în fața provocărilor, ea rămâne optimistă și dedicată, făcând față cu succes atât responsabilităților de mamă, cât și celor de actriță.

Recent, actrița a povestit pe rețelele de socializare că se confrunta cu probleme de sănătate, iar din acest motiv a mers la filmări împreună cu fiica ei cea mică.

„Azi a fost o zi așa mai ciudățică după o noapte în care nu am dormit. M-a durut stomacul atât de tare că nu mă puteam ridica din pat. Dar acum sunt ceva mai bine și am ajuns acasă dupa filmarea pe care nu credeam că am să reușesc să o fac. Nu m-am organizat bine ca să îi mai las Aidei provizii acasă așa încât m-a însoțit la filmare. A stat cumințică în cărucior și m-a așteptat. Mâine am o nouă zi plină ochi și tot ce îmi doresc în acest moment este să îmi treacă durerea de stomac ca să pot să mă odihnesc mai bine. Și când mă gândesc cât de superficiali suntem de fapt și apreciem ceva doar când nu mai avem. Luăm starea de bine ca și cum ni se cuvine… daaaar mâine va fi o zi mai bună!”, a povestit actrița.