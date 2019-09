Kim Kardashian dezvăluie cel mai jenant lucru pe care l-a căutat pe Google în ultima vreme

Până și Kim Kardashian caută informații pe Google despre subiecte destul de inedite.

Starul emisiunii Keeping Up With the Kardashians a fost invitată în emisiunea The Tonight Show Starring Jimmy Fallon și a acceptat provocarea moderatorului de a participa la un joc intitulat Show Me Your Phone (Arată-mi telefonul tău). Acest joc implică faptul ca cele două persoane să arate ceva din telefonul lor, având un potențial amuzant și inedit. Fallon i-a cerut lui Kim să îi arate care a fost ultimul lucru pe care l-a căutat pe Google.

„Ai fi putut să mă previi astfel încât să șterg istoria căutărilor pe Google. Doamne, asta este foarte jenant”, a declarat Kim, înainte de a dezvălui că ultimul lucru despre care a căutat informații a fost „Piesele vestimentare modelatoare cu gaură pentru urinat sunt mai bune?”

Emisiunea a fost difuzată a doua zi după ce Kim și-a lansat colecția SKIMS care conține piese vestimentare modelatoare. „Abia lansasem SKIMS și a existat o dezbatere dacă unele dintre piese au nevoie de o astfel de gaură sau nu. Mie mi-ar fi de folos dacă aș purta așa ceva pe sub o rochie, la Premiile Emmy sau similar, chiar dacă există posibilitatea ca în anumite cazuri să nu funcționeze„, a explicat Kim.

„Cred că ești singura persoană care a căutat pe Google așa ceva”, a venit replica lui Jimmy Fallon, dar Kim a ținut să precizeze că „Nu, este chiar o întrebare foarte serioasă”.

Foto: Profimedia

