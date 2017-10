Kim Cattrall, noi declaratii despre „Sex and the City”

In cazul in care nu stiai deja, Kim Cattrall, cea care a interpretat rolul Samanthei a anuntat ca nu va exista „Sex and the City 3”, ea refuzand sa mai joace.

Decizia ei a fost criticata si a starnit un intreg val de declaratii din partea colegilor care si-ar fi dorit ca aceasta continuare sa apara pe ecrane. Din nefericire insa, decizia ei nu a putut fi schimbata, Kim anuntand ca nu este vorba despre „pretentiile ei de diva”, asa cum s-a mentionat anterior in presa, ci pur si simplu capitolul Samantha Jones este inchis pentru ea: „Aceasta este o declaratie clara, o decizie puternica in viata mea, sa inchei un capitol si sa incep altul. Am 61 de ani. Celelalte fete sunt cu 10 ani mai tinere ca mine, stii, si este decizia lor”.

Luni, in cadrul emisiunii lui Piers Morgan, Kim Cattrall a vorbit din nou despre „Sex and the City”, spunand ca nu a fost niciodata prietena cu Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristen Davis (Charlotte) si Cynthia Nixon (Miranda), ci intre ele a existat doar o relatie de colegialitate. „Nu am fost niciodata prietene. Am fost colege si intr-un fel este un stadiu foarte sanatos, deoarece exista o linie clara intre viata profesionala si viata personala. Toate au copii, iar eu sunt cu 10 ani mai in varsta si de la terminarea seriei, mi-am petrecut cel mai mult timp in afara New York-ului, asadar nu le vad. Lucrul nostru in comun a fost serialul, iar acesta s-a terminat”.

Kim Cattrall a adaugat ca nici nu isi aminteste cand a vorbit ultima data cu vreuna din ele, spunand ca probabil acest lucru s-a intamplat la un eveniment. Totodata, aceasta a spus ca este dezamagitor ca nimeni nu a incercat vreodata sa o contacteze.

Actrita nu a vorbit doar despre colegele sale, ci si despre modul in care „Sex and the City” i-a afectat viata. Kim Cattrall a spus ca din cauza filmarilor ea nu a putut face un copil.

In 1998, anul in care a inceput si serialul, aceasta s-a casatorit cu Mark Levinson si se gandea sa incerce procedura de fertilizare in vitro. Aceasta si-a dat seama ca are nevoie de timp pentru a urma procedura, asa ca a abandonat-o. „M-am gandit ‘Wow, am 19 ore de lucru pe zi la acest serial, am weekend-uri in care termin sambata dimineata. Luni incepea pentru mine la 4.45 dimineata si se incheia la 1-2 noaptea’. Cum as fi putut sa fac asta, mai ales cand aveam 40 de ani? Apoi am realizat ce angajament ar fi fost doar procedura. M-am gandit ca nu se va intampla.”

Kim Cattrall a adaugat ca si-a indreptat acest instinct matern pentru a le ajuta pe actritele tinere, iar acest lucru o implineste.

