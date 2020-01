Kate Middleton a publicat imagini emoționante cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Astăzi se împlinesc 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare din Auschwitz-Birkenau, iar cu această ocazie, Ducesa de Cambridge a împărtășit imagini cu adevărat emoționante cu doi dintre supraviețuitorii Holocaustului, alături de nepoții lor.

Portretele au fost realizate chiar de Kate Middleton, ea având dintotdeauna o pasiune pentru fotografie. Kate i-a invitat la Palatul Kensington pe Steven Frank, în vârstă de 84 de ani și pe Yvonne Bernstein, în vârstă de 82 de ani, doi supraviețuitori ai Holocaustului, iar portretele lor vor fi incluse într-o expoziție care va apărea anul acesta.

Steven a fost fotografiat alături de cele două nepoate ale sale, Maggie, în vârstă de 15 ani și Trixie, în vârstă de 13 ani, iar Yvonne cu nepoata sa, în vârstă de 11 ani. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Yvonne s-a ascuns în Franța, iar unchiul ei a fost ucis în timp deoarece o proteja.

Kate Middleton a declarat că se simte onorată că le-a putut face cunoscută povestea celor doi supraviețuitori viitoarei generații: „În ciuda dramei de neimaginat pe care au trăit-o, Yvonne Bernstein și Steven Frank sunt două dintre cele mai curajoase persoane pe care am avut privilegiul să le cunosc. Am vrut să realizez portretele într-un mod personal și să celebrez familia și viața pe care ei și-au construit-o. Ei și-au adus și obiecte cu o semnificație personală care apar în fotografii.”

„Și-au amintit cu tristețe, dar și cu recunoștință experiențele trăite, deoarece au fost norocoși că au putut trece peste. Poveștile lor vor rămâne cu mine mereu. Sunt extrem de norocoasă că am putut să cunosc doi dintre supraviețuitori. Este important ca amintirile lor să fie auzite de următoarele generații, iar ceea ce au trăit ei să nu fie uitat. A fost o adevărată onoare să fac parte din acest proiect și sper ca amintirile lui Yvonne și Steven să fie păstrate vii”, a mai declarat Kate Middleton.

De asemenea, Steven a spus într-o declarație ce își dorește să transmită aceste imagini: „Sper ca oamenii care văd aceste imagini să nu fie atenți doar la frumusețea fotografiei, ci să se gândească și la oamenii din spatele lor și la familiile pe care le-au pierdut în urma Holocaustului.”

Astăzi, Kate Middleton și Prințul William vor participa la o ceremonie la Westminster Abbey cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Fotografiile fac parte dintr-un proiect în colaborare cu Holocaust Memorial Day Trust, Jewish News și Royal Photographic Society. În anul 2017, Kate Middleton a fost numită membru de onoare al asociației.

Sursa de inspirație a fotografiilor făcute de Ducesa de Cambridge o reprezintă tablourile pictorului olandez Johannes Vermeer, „Mistress and Maid” și „Soldier and the Girl laughing.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

