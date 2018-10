Justin Timberlake povestește cum s-a îndrăgostit de Jessica Biel

Intitulată „Hindsight: & All the Things I Cant See in Front of Me”, cartea vorbește și despre începutul relației dintre Justin Timberlake și Jessica Biel și cum continuau să se întâlnească și cu alte persoane, pentru a nu se răni reciproc.

„Când am întâlnit-o pe Jess, frumusețea ei era de necontestat. Am făcut un comentariu oarecum sarcastic, foarte sec. Nimeni nu l-a înțeles în afară de ea. A râs și am observat, într-un mod în care te întrebi dacă o persoană ca și tine are un simț al umorului la fel de întunecat și sec„, a scris artistul în vârstă de 37 de ani.

Deși nu i-a cerut numărul de telefon în acea seară, Justin se gândea frecvent la ea, iar sentimentul a părut reciproc, deoarece s-au reîntâlnit când Jessica a fost prezentă la un show din cadrul turneului său, „FutureSex/LoveSounds”. I-a oferit ei și prietenilor ei o plimbare cu autobuzul de turneu, cerându-i într-un final și numărul de telefon, și astfel au început să vorbească, potrivit pasajelor din carte.

„Apoi a urmat Golden Globes și am plănuit să ne vedem atunci. Amândoi încă ne întâlneam cu alte persoane, încercând să nu ne facem rău unul altuia. Ne-a luat un timp să recunoaștem că eram îndrăgostiți„.

După ce Justin s-a întors din turneu, cei doi au petrecut o lună împreună. Apoi, au decis să aibă o relație exclusivă. „Am avut o mulțime de momente de neuitat. A devenit o influență imensă asupra vieții mele și am atât de multă admirație pentru ea, în special când o văd mamă, acum. Dar am admirat-o dintotdeauna. Este o scriitoare foarte bună. O actriță extraordinară. Amuzantă. Și una dintre cele mai răbdătoare persoane pe care le-am întâlnit vreodată… m-a schimbat. Mi-a schimbat viața„.

În aprilie 2015, cei doi au devenit părinții unui băiat, Silas Randall. Potrivit lui Timberlake, rolul de părinte i-a întărit relația cu soția sa și i-a servit drept inspirație în scrierea melodiilor.

În prezent, Justin Timberlake este în pauză vocală, din cauza inflamării corzilor vocale, celebrând lansarea cărții printr-o video postat pe Instagram.

Foto: Instagram

