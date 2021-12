Jojo și Paul Ipate, imagini din vacanță. Ce destinație surprinzătoare au ales

Cătălina Grama sau Jojo, așa cum este cunoscută publicului larg, și Paul Ipate se bucură de vacanță, iar fotografiile publicate de către cei doi pe Instagram dovedesc acest lucru. De această dată, au ales să plece într-o destinație surprinzătoare, și anume în Kenya.

Jojo și Paul Ipate au împărtășit imagini din vacanță cu fanii lor de pe rețelele de socializare. Una dintre fotografiile postate de actriță, în care ea și partenerul ei apar într-o ipostază tandră, a fost însoțită de o descriere specială:

Jojo a fost impresionată de această călătorie, mai ales de experiența în safari, iar actrița le-a oferit urmăritorilor ei mai multe detalii.

„Am trăit experiența vieții mele ieri, fără nicio exagerare. Am experimentat ce înseamnă cu adevărat safari în parcul Tsavo East. Totul a început cu calmul locului și drumul roșiatic șerpuit care ne-a întâmpinat încă de la intrare. Prima oară am descoperit zebrele. Apoi am văzut pe rând antilope, bivoli de apă, maimuțe, păsări spectaculoase, elefanți, însă cea mai bună parte a zilei a fost când am văzut leii. Deocamdată vă las câteva fotografii ca să înțelegeți mai bine de ce Kenya mi s-a lipit de suflet. Să fiu atât de aproape de toate aceste animale incredibile m-a făcut să realizez încă o dată cât de frumoasă este viața și ce binecuvântare e pentru noi toți. M-am reconectat cu natura și cu fiecare spirit al locului. Sunt atât de fericită încât cuvintele mi se par mici și puține. Așa că o să las imaginile să vorbească.”