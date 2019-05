Johnny Depp pretinde că Amber Heard și-a falsificat vânătăile de pe față cu machiaj, pentru a-l acuza de violență domestică

Actorul a vorbit pentru prima dată despre acuzațiile lui Amber, susținând în tribunal că ceea ce a spus aceasta în legătură cu atacul fizic și abuzul sunt „categoric și demonstrabil false”. Johnny Depp pretinde că vânătăile de pe chipul fostei sale soții care au apărut în fotografiile depuse la tribunal pentru obținerea unui ordin de restricție împotriva lui, au fost „machiate” și falsificate.

În documentele legale, Depp neagă vehement acuzațiile lui Amber, „încă de prima dată de când aceasta le-a făcut, în mai 2016, când a ajuns la tribunal pentru a obține ordin de restricție temporar cu vânătăi machiate pe care martorii și imaginile apărute arată că nu le-a avut în fiecare zi a săptămânii precedente. Voi continua să le neg (n.r. acuzațiile) pentru tot restul vieții mele. Nu am abuzat-o niciodată pe domnișoara Heard sau pe orice altă femeie”, a spus actorul.

Johnny Depp a intentat un proces pentru defăimare împotriva soției lui, cerând daune în valoare de 50 de milioane de dolari, după ce Amber a scris în Washington Post despre experiența personală ca și victimă a violenței domestice. Deși numele actorului nu apare în articol, Depp insistă că lui i-a fost adresat. Amber Heard a răspuns procesului în luna aprilie a acestui an, detaliind evenimentele îngrozitoare prin care a trecut alături de soțul ei, descriindu-l drept un monstru atunci când consuma droguri și alcool.

Actrița în vârstă de 32 de ani a enumerat o mulțime de incidente prin care a trecut în relația cu Depp, în documentele obținute de The Post. Amber a povestit momentele de abuz încă de la începutul relației, în 2012: „După un an de relație am început să observ că Johnny era dependent de droguri și alcool. Uneori, când Johnny consuma simultan atât narcotice ilegale cât și medicamente, a trebuit să caut ajutor medical. De câte ori folosea, îmi era teamă pentru amândoi. Devenea o persoană complet diferită, deseori violentă și delirantă. Am numit acea versiune a lui Johnny, „Monstrul'. Deseori, după ce acele stări treceau, nu-și amintea că a fost violent. Pentru că l-am iubit pe Johnny, am crezut în multele lui promisiuni că se va face bine. M-am înșelat.'

În urma declarațiilor, Johnny a negat orice acuzație de violență asupra lui Amber, pretinzând chiar că el a fost cel abuzat. „În timp ce combina amfetamină cu droguri și alcool, domnișoara Heard a comis nenumărate acte de violență domestică asupra mea, deseori în prezența unor martori. Pe parcursul relației noastre, domnișoara Heard a fost foarte violentă. Mă lovea, arunca obiecte înspre mine, inclusiv sticle, lumânări, telecomenzi, care mi-au provocat răni multiple”, a explicat Depp în tribunal.

Ca și răspuns la procesul intentat împotriva ei, avocatul lui Amber Heard a comentat declarația lui Johnny: „Dovezile în acest caz sunt clare – Johnny Depp și-a bătut în mod repetat soția. Încercările disperate ale domnului Depp și a echipei sale pentru a-i reabilita cariera inițiind un litigiu fără dovezi împotriva a atâtor persoane care i-au fost apropiate la un moment dat – avocații lui, managerii, fosta lui soție – nu păcălesc pe nimeni. În lumina evenimentelor importante ale mișcării #TimesUp care au evidențiat tacticile pe care abuzatorii le folosesc pentru a continua să-și traumatizeze supraviețuitoarele, comunitatea creativă și publicul nu vor fi păcălite de teoriile conspiraționale ale domnului Depp de a întoarce vina asupra victimei.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

