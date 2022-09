Johnny Depp are o nouă relație. Cine este iubita actorului

Johnny Depp surprinde din nou. Actorul în vârstă de 59 de ani are o relație cu avocata sa, Joelle Rich. Rich l-a reprezentat pe Depp în cazul procesului de calomnie pe care acesta l-a intentat împotriva publicației The Sun. Potrivit Page Six, avocata actorului locuiește în Londra, are doi copii, și deși este separată de soțul său, divorțul dintre cei doi nu a fost finalizat, aceștia fiind în continuare căsătoriți.

De asemenea, Us Weekly scrie că Joelle l-a vizitat pe Johnny Depp în Virginia, în timpul procesului pe care l-a intentat împotriva lui Amber Heard.

„Nu a existat nicio obligație profesională pentru ca ea să fie acolo”, a declarat o sursă pentru publicație, adăugând că Depp și Rich aveau parte de întâlniri „discrete” în diverse hoteluri.

La începutul acestei veri, au apărut mai multe zvonuri conform cărora Johnny Depp ar fi avut o relație cu o altă avocată, Camille Vasquez, cea care l-a reprezentat în procesul de defăimare pe care actorul i l-a intentat fostei sale soții, Amber Heard. Cu toate acestea, Vasquez a negat acele știri, numind acuzațiile „sexiste” și „lipsite de etică.”

„Îmi pasă de clienții mei și, evident, am devenit apropiați”, a declarat Vasquez pentru People în luna iunie. „Dar când spun „noi”, mă refer la întreaga echipă și, desigur, asta îl include și pe Johnny.”

„Este o acuzație lipsită de etică. Este sexistă”, a mai adăugat avocata. „Este regretabil și dezamăgitor, dar nu pot spune că am fost atât de surprinsă.”

Pe 1 iunie, juriul a decis ca Johnny Depp să primească 10 milioane de dolari în daune compensatorii și alte 5 milioane în daune punitive. Totuși, în verdictul juriului se arăta că și Amber Heard a fost defăimată, însă nu de Depp, ci de avocatul acesteia, Adam Waldman. Prin urmare, ea a primit 2 milioane dolari în daune compensatorii, însă fără daune punitive.

Foto: Hepta

