Trezește-te! E timpul să dormi – Descoperă secretele unui somn de calitate cu IKEA

Am avut ocazia să particip la un eveniment organizat de IKEA, dedicat calității somnului. Astfel, am ajuns în magazinul IKEA, unde am fost așteptați într-un cadru relaxant și non-conformist – un set-up realizat exclusiv din paturi, aranjate în culori diferite, plus un mic dejun în stil suedez. Toate celelalte detalii atent pregătite m-au ajutat să intru rapid în atmosfera evenimentului. Un detaliu mi-a captat din prima atenția și anume dress code-ul: pijamale! Un dress code pe care invitații l-au respectat și deja mă simțeam ca acasă.

Pentru mulți dintre noi, somnul ar trebui să fie o plăcere, nu o sursă de stres. La nivel global, conform studiului IKEA Life at home din 2023, 55% dintre oameni consideră că somnul este cea mai importantă acțiune, care îmbunătățește calitatea vieții. În același timp, 1 din 2 oameni raportează nemulțumiri față de somn, acestea afectându-le funcționarea zilnică și performanța la muncă.

Și cum somnul ne ajută să luăm decizii mai clare, să fim mai productivi și, nu în ultimul rând, mai fericiți, IKEA a organizat aceste eveniment pentru a ne oferit sfaturi utile pentru îmbunătățirea calității somnului.

Trezește-te! E timpul să dormi

Sloganul evenimentului – „Trezește-te! E timpul să dormi” , m-a pus puțin pe gânduri… Ulterior, mi-am dat seamă că este de fapt un apel pentru a conștientiza importanța calității somnului și cum ne poate influențeză viața de zi cu zi.

După ce am făcut înviorarea prin cateva exerciții fizice, un alt moment interactiv și amuzant al evenimentului a fost un quiz care ne-a testat cunoștințele despre somn și care ne-a mai și „trezit” puțin. A fost o ocazie excelentă să ne verificăm obiceiurile de dormit și să ne dăm seama că, de multe ori, ignorăm detalii esențiale.

Apoi, am aflat și care este realitatea în relație cu somnul, fiindu-ne prezentate datele unui studiu realizat de IKEA SEE în vara acestui an – Obiceiuri legate de somn în Europa de Sud-Est – și care a fost implementat în patru țări: România, Croația, Slovenia și Serbia.

Cât de bine dormim, de fapt?

Chiar dacă românilor le place să doarmă puțin mai mult decât altor respondenți – cu o medie de 7,2 ore în timpul săptămânii și 8,1 ore în weekend – 46% au declarat că li se întâmplă să adoarmă în hainele pe care le poartă în timpul zilei, iar motivele frecvent invocate sunt oboseala, ațipirea în fața televizorului sau episoadele de boală.

Totodată, 83% dintre români au declarat că se confruntă cu distrageri care îi împiedică să obțină un somn odihnitor, cum ar fi: grijile, planificarea excesivă, insomnia, prea mult timp petrecut în fața ecranelor și chiar patul inconfortabil (10%).

Conform studiului, obiceiurile generale legate de somn și trezire sunt în mare parte similare în Europa de Sud-Est, însă există elemente specifice pentru fiecare țară. Spre exemplu, comparativ cu respondenții din alte țări, românii se confruntă mai des cu sindromul FOMO (FEAR of missing out/Teama de a pierde evenimente, experiențe).

Bucuria somnului

După prezentarea acestor date, experții IKEA ne-au dat o mână de ajutor și ne-au vorbit despre cele șase elemente care contribuie la îmbunătățirea somnului în viziunea lor și care ne pot ajuta să ne recăpătăm bucuria somnului.

Cele 6 elemente pentru un somn odihnitor:

Temperatura – Temperatura joacă un rol important în calitatea somnului. Temperatura ideală recomandată pentru spațiul în care dormi este în general între 16 și 19°C. Cu toate acestea, poți menține temperatura la nivelul la care te simți confortabil, între 13 și 20°C. Lumina – În mod ideal, în dormitor ar trebui să fie cât mai întuneric cu putință, ceea ce uneori este greu de realizat. Perdelele și draperiile pot face diferența, adăugând un plus de intimitate spațiului. Utilizarea accesoriilor pentru somn, spre exemplu măștile de dormit pentru ochi, poate fi de mare ajutor. Alege un pat confortabil – IKEA îți recomandă o saltea de calitate, potrivită pentru anatomia corpului tău. Alege o lenjerie de pat lejeră, din fibre naturale, pentru reglarea optimă a temperaturii și asigură-te că pernele îți susțin gâtul pentru un somn cât mai odihnitor. Calitatea aerului – Prevenirea și reducerea poluării aerului a devenit o mare provocare. Un ventilator, un aparat de aer condiționat sau un purificator de aer pot face diferența pentru sănătate. De asemenea, IKEA ne recomandă să ne asigurăm că umiditatea nu este ridicată în spațiul în care dormim. Sunet – Alegerea corectă a textilelor poate reduce nivelul de zgomot din cameră pentru un somn mai bun. O mulțime de produse, cum ar fi perdele, covoare, perne, paturi și alte piese de mobilier, absorb sunetul. Efectul crește atunci când sunt răspândite în cameră. Perdelele captează mai bine sunetul atunci când au pliuri. De asemenea, este mai bine dacă le instalați la cel puțin 9 cm de perete. Păstrează camera ordonată – Cu cât este mai ordonată camera, cu atât este mai probabil să dormi bine. Culorile sunt importante și influențează starea de spirit în moduri diferite, inclusiv modul în care percepem un spațiu. Cele mai relaxante culori recomandate pentru dormitor sunt albastru, galben și verde – dar ești liber(ă) să o alegi pe cea care îți place.

Cu peste 80 de ani de experiență în soluții pentru dormit, IKEA continuă să îmbunătățească viața de zi cu zi a oamenilor. Iar eu am avut ocazia să și testez aceste soluții, pentru că experții IKEA ne-au pregătit o serie de tururi ghidate în magazin, pe parcursul cărora am aflat informații valoroase.

Concluzia evenimentului este una simplă – cu toții avem nevoie de somn și avem la îndemână soluții potrivite pentru a-l face și mai bun. Trebuie doar să fim atenți la detalii.

