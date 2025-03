Descoperă viitorul tehnologic la World of Samsung: Inovație și experiențe de neuitat la tine acasă

Pe 18 martie, am pășit într-o lume futuristă, în mijlocul unui eveniment exclusiv, cu un vibe aparte, dedicat celor mai recente lansări de produse Samsung. La World of Samsung din Frankfurt, am avut ocazia să trăiesc o experiență cu adevărat inedită, un eveniment care m-a făcut să realizez cât de aproape suntem de viitorul tehnologic pe care ni-l dorim, dar și cât de inedite sunt schimbările din viețile noastre.

Astfel, am intrat într-un univers Samsung, alături de jurnaliști din colțuri diferite ale lumii, pentru a explora inovațiile și produsele ce vor ajunge în curând pe piață. Imediat ce am ajuns la locație, am fost întâmpinată de un spațiu plin de energie, tehnologie de ultimă oră și o atmosferă electrizantă, care promitea să deschidă noi orizonturi. Samsung a reunit în cadrul acestui eveniment tehnologiile la care, până acum, doar visam – și care sunt gata să transforme complet viața de zi cu zi, dar și să îmbogățească lumea jocurilor, a entertainmentului și a locuinței inteligente. Practic, am ajuns într-o lume care pe mine mă fascinează, fiind pasionată în special de electrocasnice smart și care îmi ușurează munca de zi cu zi.

Frigiderele Samsung au fost, pentru mine cel puțin, o adevărată revelație. Nu mai este vorba doar despre un frigider clasic, așa cum îl știm, ci despre un asistent de încredere în bucătărie. Poți doar să îți imaginezi un frigider cu un ecran tactil pe ușa lui, care îți oferă informații instantanee despre ce ai înăuntru. Dacă te întrebi „Ce să gătesc azi?', frigiderul îți sugerează rețete pe baza ingredientelor disponibile. Ba mai mult, el este dotat cu o funcție AI Vision Inside, care poate identifica produsele din interior și îți arată exact ce ai acolo. Acesta nu doar că îți aduce confortul unei locuințe conectate, dar îți face viața mult mai ușoară, economisind timp și energie. La un astfel de frigider, chiar nu îți mai trebuie liste de cumpărături, pentru că el îți spune tot ce trebuie să știi. Fiind pasionată de gătit, însă timpul nu este mereu de partea mea, pot să mă mișc mult mai rapid vorbind practic cu frigiderul meu, care îmi sugerează ce pot găti cu alimentele deja existente în casă.

Un alt aspect care m-a fascinat a fost cuptorul Samsung, care se conectează perfect la frigider. E ca și cum ai avea un partener de gătit virtual, care îți sincronizează toate activitățile. Dacă frigiderul îți sugerează o rețetă, cuptorul știe exact ce temperatură să atingă și cât să coacă mâncarea pentru a obține cel mai bun rezultat. De asemenea, poți monitoriza și controla cuptorul prin aplicație, chiar și de la distanță – iar asta mi s-a părut foarte de folos. Gândește-te cum ar fi să pregătești o cină sofisticată fără să te îngrijorezi de nimic, știind că electrocasnicele tale sunt sincronizate perfect și îți spun pas cu pas ce trebuie să faci.

Și dacă tot vorbim despre economisirea timpului cu ajutorul tehnologiei, aspiratoarele inteligente Samsung nu sunt mai prejos. La World of Samsung am descoperit că nu sunt doar puternice și eficiente, dar au o serie de funcții care le fac incredibil de ușor de utilizat. De exemplu, aspiratorul robot BESPOKE Jet Bot Combo AI Steam poate detecta tipul de podea și poate ajusta automat puterea de aspirare, astfel încât să îți ofere performanță optimă fără a fi nevoie de nicio intervenție din partea ta. Gândește-te la asta ca la un „magician' al casei tale, care își face treaba perfect fără să ridici un deget. Poți chiar să programezi aspiratorul să curețe atunci când nu ești acasă – ceea ce este un plus enorm dacă, la fel ca mine, ești mereu pe fugă. Și, bonus, nu trebuie să te îngrijorezi că îți va răsturna vaza de pe masă sau alte obiecte la care ții, pentru că senzorii lui super-inteligenti îl ajută să navigheze perfect prin cameră fără să atenteze la decorul casei. Este, fără îndoială, un „must-have' pentru orice casă modernă.

La World of Samsung 2025, am mai descoperit și noile mașini de spălat și uscătoare Bespoke AI Laundry, care aduc un plus de confort și eficiență. Acestea sunt dotate cu tehnologia AI Home, care include un ecran de 7 inch ce îți permite să controlezi ciclurile de spălare și să monitorizezi nivelurile de detergent. În plus, îți sugerează automat cicluri pe baza obiceiurilor tale, economisind timp și energie. Cu AI Wash+ și AI Dry+, noile mașini detectează tipurile de țesături și ajustează parametrii pentru o spălare și uscare perfectă. Tehnologia QuickDrive™ reduce timpul de spălare cu până la 50%, iar uscătorul economisește până la 10% din energie. Sunt disponibile în diverse dimensiuni și metode de uscare, potrivindu-se perfect în orice locuință, fiind și extrem de eficiente energetic.

Dincolo de electrocasnicele pe care le-aș vedea oricând în locuința mea, altceva complet inovativ m-a făcut să spun „Wow, foarte cool!' Deși nu sunt o mare iubitoare de jocuri video, televizoarele Samsung mi-au atras atenția. În special gama The Frame – care, în loc să fie doar un televizor, devine o operă de artă pe perete atunci când nu este folosit. Îți oferă posibilitatea de a expune tablouri, fotografii sau orice alt conținut personalizat, transformându-se într-un adevărat element de design în cameră. Samsung prezintă cel mai mare Art Store de până acum, cu peste 3.000 de piese de la 70 de muzee și instituții de renume mondial, disponibile acum pe toate modelele 2025 QLED, Neo QLED și MicroLED.

Televizoarele Samsung au un contrast și o claritate uimitoare, iar acest lucru se poate vedea chiar și în modelul de monitor Odyssey 3D, care promite o experiență de gaming senzațională. Nu ai nevoie de ochelari 3D pentru a experimenta imagini clare și captivante. În plus, cu o rată de reîmprospătare rapidă și o performanță excelentă, sunt perfecte și pentru cineva care nu este un gamer înrăit, dar care apreciază o imagine impecabilă și o experiență vizuală de excepție.

A fost cu siguranță o zi plină de descoperiri, dar și de realizare a faptului că tehnologia Samsung nu doar că îmbunătățește viața de zi cu zi, dar o face să pară mai ușoară, mai conectată și mai plină de posibilități

În concluzie, World of Samsung a fost o oportunitate rară de a vedea și testa tehnologia de ultimă oră, iar ceea ce am trăit acolo a fost cu adevărat un „game changer'. Aceste inovații nu sunt doar un vis al viitorului, ci o realitate ce va transforma rapid modul în care interacționăm cu lumea din jurul nostru.

