Fashion Week la facultate: Experiența studenților de la UNARTE

De Sara Fabian

Săptămâna Modei din București promovează moda locală, încurajează schimburile culturale și oferă o platformă de networking în industria modei, acestea fiind chiar scopurile declarate ale evenimentului care a avut loc între 15 și 18 octombrie. De aceea a fost o perioadă importantă pentru designeri emergenți și iubitori de modă, așadar, pentru studenți. La Universitatea Națională de Arte din București (UNARTE), Noua Academie de Arte Frumoase din Milano (NABA) a organizat un workshop pentru studenți, în cadrul căruia aceștia au învățat despre influența pe care o exercită vitrinele de modă în industrie.

Prezentarea a fost susținută de două invitate de la NABA: Valeria Battel, jurnalistă de modă, profesoară de „Fashion and Fashion Marketing” și „Istoria costumului” și Valentina Torricelli, Europe Area Manager al academiei. Studenții au învățat cum să combine culori, texturi sau concepte vizuale, pentru a crea o vitrină autentică și reprezentativă pentru magazin. La final, aceștia au lucrat la propriile colaje, exercițiu cu care sunt deja obișnuiți din timpul facultății, pentru a putea aplica ce au învățat de la Valeria Battel și Valentina Torricelli, din experiențele lor internaționale.

Teatru în spatele sticlei

Conceptul de marketing în industria modei a înflorit în secolul al XIX-lea. Designerii au început să caute modalități de a prezenta articole de îmbrăcăminte într-un mod artistic, pentru a atrage clienți. De aici a și apărut ideea unei vitrine de modă. „Pe vremuri, vitrinele erau forma principală de marketing – atât în modă, cât și pentru măcelării și negustori de pește.”, declara Simon Doonan, primul stilist al vitrinelor de modă pentru Barneys, în New York Times. În anii 1920, aceste mici „prezentări” au devenit mai elaborate, încorporând elemente teatrale și povești. Dorința designerilor era să pună în valoare ținutele, oferindu-le clienților o întreagă experiență, autentică pentru brand.

Această perioadă a încurajat oameni precum Raymond Loewy, numit adesea „părintele designului industrial”, să regândească conceptul unei vitrine de modă. Filosofia sa de a proiecta produse futuriste, dar nu prea înaintea timpului lor, a revoluționat vitrinele de modă moderne, care au devenit o formă de artă în sine. „Designul industrial menține cumpărătorul fericit, clientul său rămâne profitabil, iar designerul, ocupat.”- spunea Loewy. Între timp, mărcile de lux, precum Valentino sau Dior, concurează pentru titlul de a fi creat cele mai inovatoare și atrăgătoare modele, în fiecare an. Acestea îmbină tendințe culturale cu elemente dinamice și interactive, pentru a oferi, într-adevăr, o experiență autentică magazinului în care urmează să intri.

„Atmosfera a fost inspirațională”

Și totuși, care a fost părerea studenților? Am discutat cu tineri de la UNARTE, de la Facultatea de Arte Decorative și Design, secția Modă, care au avut parte de această lecție, pentru a afla despre experiența workshop-ului direct de la viitorii designeri. „Atmosfera a fost foarte plăcută și inspirațională.”, mi-a mărturisit Ștefan Martoiu, student în anul III. „Valeria Battel și Valentina Torricelli au adus o energie aparte, fiind foarte deschise și pasionate de domeniul modei. De asemenea, au împărtășit experiențe internaționale și perspective noi. Interacțiunea student-vorbitor a fost foarte dinamică și deschisă. Doamnele ne-au încurajat să punem întrebări și să ne exprimăm ideile, ceea ce a creat o atmosferă relaxantă și colaborativă.”

„A fost o atmosferă foarte frumoasă. Relația dintre vorbitori și studenți a fost foarte interactivă, doamnele împărtășind informații și tehnici noi. A fost foarte interesant să aud despre proiectele lor din Italia și am avut ocazia de a pune multe întrebări.”, a spus un alt student de la FADD, care dorește să rămână anonim.

Cât despre lucrurile pe care le-au învățat și cu care au rămas după această experiență, Ștefan mi-a spus: „Workshop-ul a fost extrem de educativ și creativ. Am rămas cu o înțelegere mai profundă despre importanța vitrinelor de modă, cum acestea influențează percepția brand-ului și atrag atenția clienților. Partea practică, unde am realizat un colaj cu propria noastră viziune asupra unei vitrine de modă, mi-a oferit șansa să aplic aceste cunoștințe într-un mod concret și creativ.”

În final, cei cu care am vorbit s-au declarat, toți, interesați să participe la astfel de evenimente în viitor. „Sunt foarte interesat să iau parte la cât mai multe evenimente similare. Atelierele practice sunt o modalitate foarte bună de a testa idei noi și de a colabora cu oameni la fel de pasionați ca mine, învățând din experiențele reale ale unor adevărați mentori. Mi-aș dori să avem mai multe sesiuni de discuție deschisă, unde să putem împărtăși idei și provocări, îmbogățind procesul de învățare.”, a spus un alt student de la FADD.

„Cu siguranță, mi-ar plăcea să particip la mai multe evenimente de acest tip. Aș aprecia mai multe ocazii de a explora diverse teme din modă și de a lucra pe proiecte concrete, pentru că aceste experiențe sunt foarte valoroase în dezvoltarea noastră personală.”, spune și Ștefan.

„Mi-aș dori să se organizeze mai multe workshop-uri la facultate, deoarece oferă experiență practică și posibilitatea de a învăța direct de la profesioniști. Toți ne dorim să facem lucruri aplicabile în lumea modei. Desenatul unei idei nu ne ajută la fel de mult ca realizarea acesteia.”, a concluzionat o altă studentă.

Foto: Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

