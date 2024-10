Cum să eviți o tunsoare care nu ți se potrivește

Nu dispera, părul crește în jur de 12-15 cm pe an, deci nu va dura mult și părul tău va reveni la forma dorită. Însă trebuie să înveți ce să faci ca această experiență să nu se mai repete:

1. Alege un hairstylist în care ai încredere

În cazul în care vrei să îți schimbi radical coafura, nu te lăsa pe mâna primului hairstylist pe care îl întâlnești! Este important să ai încredere în persoana respectivă, altfel rezultatele s-ar putea să nu te mulțumească deloc. De asemenea, nu te arăta reticentă la sfaturile sale: la urma urmelor, el este expertul!

Pentru a fi sigură că viitoarea tunsoare va fi un succes, încearcă să stabilești o întâlnire sau două cu hairstylistul. Puteți discuta la o cafea și, cine știe, poate îți va oferi anumite idei bune în legătură cu viitorul tău look! Din păcate, nu toată lumea are un hairstylist. Dacă nici tu nu ai găsit o persoană ok, este cazul să te informezi. Vorbește cu prietenii tăi sau caută pe internet opinii despre diverși hairstyliști!



2. Fii sinceră cu tine

Marea capcană în care cad multe fete este să se vopsească într-o anumită culoare sau să își facă o anumită tunsoare doar pentru că le place cum arată la alte persoane. Regula de aur este să fii conștientă de ce ți se potrivește ție și să nu te lași influențată de ceilalți în alegerea unei coafuri!

Înainte de a îți face o tunsoare doar pentru că unei vedete îi stă bine, vorbește cu hairstylistul și cere-i opinia sinceră. La urma urmelor, el este profesionistul și îți va spune ce ți se potrivește și ce nu.

3. Folosește cuvinte clare

În momentul în care îi explici hairstylistului tău ce anume îți dorești, trebuie să vorbești cât mai limpede. Cuvintele folosite prost pot duce la distorsionarea mesajului. Stilistul tău va înțelege ce tunsoare vrei numai dacă îi explici simplu acest lucru!

Nu folosi expresii vagi precum „puțin mai lung”, „mai scurt aici” etc. Tu și hairstylistul tău s-ar putea să aveți viziuni diferite despre ce înseamnă „o idee mai scurt”. În loc de asta, poți spune că îți dorești ca părul tău să fie până la umeri.

4. Folosește imagini

O imagine face cât o mie de cuvinte. Dacă nu știi să formulezi clar ce îți dorești sau vrei ceva complicat de explicat, cea mai bună soluție este să îi arăți stilistului tău câteva poze. Astfel, el își va forma o idee despre ce anume vrei și nu te vei trezi cu surprize neplăcute!

Ai grijă după ce poze te inspiri în alegerea unei noi tunsori. Nu de alta, dar multe coafuri ale celebrităților sunt foarte extravagante și nu pot fi purtate pe stradă.

5. Fii atentă la ce face hairstylistul tău

Chiar dacă ai o relație apropiată cu stilistul tău, trebuie să fii mereu cu ochii în patru. Urmărește-i activitatea și exprimă-ți opinia în momentul în care crezi că ceva nu merge cum îți dorești. Renunță la timiditate și spune-i hairstylistului tău dacă ți se pare că lucrurile nu o iau într-o direcție favorabilă tunsorii tale. Dacă este un profesionist, va cunoaște cum să remedieze situația!

