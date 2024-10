Melinda Gates, fosta soție a miliardarului Bill Gates, surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei. Cine este noul său partener

Melinda Gates are un nou partener! Antreprenoarea în vârstă de 60 de ani, care a divorțat de miliardarul Bill Gates în 2021, a fost văzută ținându-se de mână cu noul său iubit, omul de afaceri Philip Vaughn, conform fotografiilor obținute în exclusivitate de Page Six.

Cuplul a fost surprins coborând dintr-un elicopter în New York, Philip Vaughn ieșind primul, urmat de Melinda Gates. Cei doi au mers apoi de mână până la un SUV care îi aștepta. Pentru această ieșire, Melinda a purtat pantaloni închiși la culoare și un palton scurt cu mâneci scurte, completând ținuta cu o eșarfă florală și o pereche de pantofi sport.

De cealaltă parte, Vaughn a ales un tricou verde militar sub un pulover albastru și pantaloni închiși la culoare.

