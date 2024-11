Jennifer Lopez, surprinsă la brațul unui bărbat, pe fondul divorțului de Ben Affleck. Imaginile au devenit virale

Jennifer Lopez s-a aflat zilele acestea la Londra pentru a-și promova noul film, Unstoppable. Actrița și cântăreața în vârstă de 55 de ani a atras toate privirile cu ținuta sa Dior, în valoare de peste 14.000 de dolari. Lopez purta un palton alb cu două rânduri de nasturi din colecția Dior toamnă-iarnă 2024, evaluat la 4.700 de dolari, completat de o pălărie cu boruri largi (1.150 de dolari) și o geantă mică Lady Dior (6.000 de dolari). Jennifer a completat aceste piese sofisticate cu cizmele D-Idole, cu tocuri aurii și decupaje la spate, în valoare de 2.490 de dolari.

Însă nu doar ținuta artistei a atras atenția publicului, ci și noul său bodyguard. Lopez a fost fotografiată la brațul tânărului angajat, care purta un sacou gri, o cămașă neagră și pantaloni asortați. Conform DailyMail.com, bărbatul face parte din echipa de securitate a artistei de aproximativ un an.

Jennifer Lopez with her bodyguard in London pic.twitter.com/uIw0C8C04V