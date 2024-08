Irina Fodor, detalii inedite înainte de începerea noului sezon Asia Express: „Sunt lucruri cu care noi nu suntem obișnuiți”

În doar patru zile va avea loc premiera sezonului 7 al emisiunii Asia Express, care va debuta pe 1 septembrie la Antena 1. În acest sezon, telespectatorii vor fi martorii aventurii unor vedete într-o călătorie extremă, pe cel mai lung traseu de până acum. Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, a împărtășit detalii despre experiențele trăite în timpul filmărilor pentru acest nou sezon.

Prezentatoarea TV a povestit că anul acesta a fost mult mai impresionată de atracțiile locale, iar Thailanda a fost pentru ea un loc plin de armonie.

„Thailanda mi-a fost dezvăluită și mai frumos anul acesta decât o știam. Locurile prin care am trecut mi-au transmis atâta pace și armonie, deși adrenalina cursei te ține în priză tot timpul. Următoarea țară de pe traseu m-a uluit: Malaezia – aici am întâlnit culturi atât de diferite și am avut experiențe atât de diverse! Nici nu știu cu ce să încep – cu sărbătoarea Ramadanului sau cu junglele luxuriante ori cu orașele spectaculoase prin care am trecut… Malaezia a fost un șoc cultural față de Thailanda. Aici e o cultură cu totul diferită, a trebuit să ne adaptăm și noi. Cât despre Indonezia, aici am ajuns într-o perioadă foarte aglomerată. Pentru telespectatori va fi fascinant să vadă această față a Indoneziei, va fi un impact cultural foarte puternic. Sunt lucruri cu care noi nu suntem obișnuiți, iar oamenii de acasă vor trăi alături de noi această aventură cu sufletul la gură”, a spus Irina Fodor.