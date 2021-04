Însărcinată cu primul copil, Cristina Cioran dezvăluie cu ce probleme de sănătate se confruntă

Actrița și prezentatoarea Cristina Cioran, în vârstă de 43 de ani, a anunțat că este însărcinată cu primul copil. Ea se află deja în al doilea trimestru de sarcină.

Invitată în emisiunea Xtra Night Show, Cristina Cioran a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă, ea fiind însăcinată în aproape 3 luni.

„Ne doream foarte mult, dar nu am crezut că o să se întâmple așa rapid. Am încercat de trei ori și a patra oară a ieșit. Suntem împreună de 7 luni. Sarcina e foarte ok, dar seara am niște grețuri. Eu am și rău de mișcare, dar dacă stau o oră-două întinsă îmi trece. Am avut doar o poftă, aceea cu oțetul balsamic.

Sunt însărcinată în două luni jumate. Bine că s-a întâmplat. Eu mă vedeam mamă de doi-trei copii, acum măcar unul să fie. O să nasc la 44 de ani, o vârstă frumoasă. Am indicații de naștere prin cezariană, dar acolo jos vreau să fie totul la fel după operație”, a declarat Cristina Cioran.

Actrița a mai vorbit și despre nunta cu partenerul ei de cuplu. „S-a pus problema de căsătorie încă din prima săptămână de relație. El a pus problema, dar aștept să fiu cerută, este un sentiment foarte plăcut. O să facem și asta, dar momentan mi-am pierdut certificatul de naștere”, a mai spus Cristina Cioran.

Cristina Cioran și iubitul său, Alex, formează un cuplu de aproximativ șapte luni. Cei doi s-au cunoscut la scurt timp după ce Cristina Cioran s-a despărțit de Traian Văduva, chiar înainte de nuntă, după 10 ani de relație.

Despre relația cu actualul ei partener și tatăl copilului ei, Cristina Cioran a vorbit într-un interviu acordat cu câteva luni în urmă. „Mi-am deschis sufletul și în momentul ăla… Ne-am cunoscut la o petrecere, lângă București, când eram deja singură. Poate că nu era finalizat total. Nu m-am ascuns nicio secundă cu această relație, din momentul în care ea a început.

Poate că nu ne-am fi despărțit total, dacă nu era el. Acum sunt foarte fericită. Nu aveam foarte multe lucruri în comun, dar acum încep ușor, ușor să se dezvolte. Locuim împreună de când ne-am cunoscut. Când ne-am cunoscut, amândoi ieșisem dintr-o relație și a fost un moment în care ne-am completat”.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro