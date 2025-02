INNA își surprinde din nou fanii! Ce anunț special a făcut artista: „Sunt extrem de entuziasmată”

INNA, una dintre cele mai de succes artiste EDM la nivel internațional, se pregătește să încânte Europa cu turneul „Echoes by INNA” în primăvara anului 2025. După succesul răsunător al celor două concerte sold-out din Varșovia, din decembrie 2024, și un an plin de spectacole, INNA își va aduce energia specifică în mai multe orașe mari din Europa.

Turneul „Echoes by INNA” va include orașe din Austria, Republica Cehă, Olanda, Franța, Spania, Ungaria și Germania, iar în săptămânile următoare vor fi anunțate și noi locații și date. Pentru acest turneu, INNA a pregatit un show special, în care fanii se vor bucura de cele mai cunoscute piese ale artistei, inclusiv hituri globale precum „Hot”, „Sun is Up”, „Déjà Vu”, „Cola Song”, „Rock My Body” și „Queen of My Castle”. Fanii se pot aștepta la o experiență unică, în care vor fi purtați în universul muzical al INNEI.

Echoes by INNA – Datele turneului:

Austria, Viena, Gasometer – 25 aprilie 2025

Republica Cehă, Praga, Forum Karlin – 29 aprilie 2025

Olanda, Amsterdam, AFAS LIVE – 5 mai 2025

Franța, Paris, Zenith Paris la Villette – 8 mai 2025

Spania, Barcelona, Razzmatazz – 14 mai 2025

Franța, Toulon, Zenith de Toulon – 16 mai 2025

Spania, Madrid – TBA

Ungaria, Budapesta -TBA

Germania, Frankfurt – TBA

Germania, Munich – TBA

„Sunt extrem de entuziasmată să aduc turneul ‘Echoes by INNA’ în fața fanilor mei din Europa. Am lucrat mult alături de echipa mea și sunt nerăbdătoare să mă întâlnesc cu publicul și să ne bucurăm de muzică. Abia aștept să petrecem împreună!”, a declarat INNA.

Cunoscută pentru abilitatea sa de a combina refrene catchy cu beat-uri dansante molipsitoare, INNA a devenit un nume important în muzica globală, cu single-uri care au dominat topurile și au adunat o bază de fani dedicată în întreaga lume. Turneul „Echoes by INNA” promite să aducă energia muzicii sale la viață într-un mod spectaculos, oferindu-le fanilor ocazia de a trăi hiturile ei la o distanță mult mai mică.

INNA continuă să fie un exemplu de pionierat în muzica EDM, iar turneul „Echoes by INNA” va reprezenta o nouă etapă memorabilă din cariera ei incredibilă. Fanii se pot aștepta la o seară plină de energie contagioasă, cu piesele lor preferate și pasiune, ceea ce a făcut-o pe INNA o adevărată forță în muzica dance.

INNA, confesiuni despre relația cu Deliric

INNA și Deliric formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, iar imaginile cu cei doi strâng zeci de mii de aprecieri în social media în timp record. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2023, însă până acum nu au făcut pasul cel mare.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit despre relația cu partenerul ei și despre modul în care gestionează limitele din cuplu

„Cred că partenerii aleg lucrurile care li se par lor potrivite, în relația în care sunt. Nu a fost cazul pentru mine. Cred că trebuie să te simți liber în relația în care ești, dar să faci totul în niște parametri de respect, încredere, iubire”, a povestit cântăreața pentru VIVA!.

INNA și Deliric au o relație de invidiat, dovadă stând și faptul că se sprijină reciproc și atunci când este vorba despre afaceri.

„La fel ca și în muzică, ne susținem și în business-uri cu sfaturi, opinii, cu tot ce implică să îi fii alături partenerului zi de zi, și la bine, și la greu”, a mai spus artista pentru sursa citată.

Foto: Instagram

