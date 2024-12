INNA cucerește Polonia

INNA a făcut senzație în Polonia, cu două concerte incendiare, ambele sold-out. Primul spectacol s-a vândut în doar 48 de ore, iar cererea fanilor a dus la organizarea unui al doilea concert, sold-out la rândul său.

Pe scenă, INNA a oferit un mix perfect de hituri clasice, cum ar fi Hot' și Sun is Up', alături de piese noi precum Rock My Body' și Dame La Mano'. Show-ul a fost condimentat cu două cover-uri speciale: Callin You' și How Deep Is Your Love', care au făcut atmosfera și mai specială.

Evenimentele au început cu Olivia Addams, care a dat tonul serii cu energia ei unică. A fost pentru prima dată când Olivia și INNA au împărțit aceeași scenă, iar combinația a fost pur și simplu epică.

Ȋn public, atmosfera a fost completată de prezența unor personalități poloneze precum Viki Gabor, Nikola Wielowska și influencerii Twins Style, care au împărtășit momentele memorabile pe social media.

Ce mai face INNA?

Artista continuă să fie pe val cu realizări impresionante:

Discul de aur în Franța pentru Queen of My Castle', piesă cu peste 15 milioane de stream-uri.

Discul de platină pentru Rock My Body', colaborare cu R3hab și Sash!.

Turneu în Statele Unite în orașe precum Los Angeles, Miami și New York.

Lansarea albumelor Everything or Nothing' și El Pasado'.

Spotify și recorduri internaționale:

INNA este prima artistă din Europa Centrală și de Est care a colaborat cu Spotify Singles, alăturându-se unor nume precum Coldplay și Zara Larsson. Cu peste 10 miliarde de stream-uri și 9 milioane de ascultători lunari pe Spotify, INNA rămâne una dintre cele mai mari voci internaționale venite din România.

INNA e aici să ne arate că visurile devin realitate și că muzica ei nu cunoaște granițe!

Foto: PR

