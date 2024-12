ELLE STYLE AWARDS 2024: Cele mai cool fotografii de la eveniment

Revista ELLE România a aniversat în acest an 27 de ani pe piaţa românească, ocazie cu care a premiat cele mai stilate personalităţi ale modei şi vieţii artistice româneşti, printr-un eveniment fabulos: ELLE Style Awards, powered by Pandora, anul acesta aflat la cea de-a 12-a ediție.

Petrecerea ELLE Style Awards 2024 powered by Pandora, care a avut loc pe 10 decembrie 2024, a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului câștigătorii la cele 11 categorii.

Câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2024

Primul premiu al serii a mers către Alexandra Șipa, câștigătoarea categoriei Best Young Designer. Erika Isac a câștigat trofeul pentru Best Emerging Artist.

Alexandra Crăescu a plecat acasă cu premiul pentru Best Make-up artist, iar Adrian Trif a obținut premiul pentru Best Hairstylist. La categoria Best Photographer, Christian Tudose a fost câștigătorul și pentru BEST Model premiul a mers la Diana Moldovan.

Trofeul pentru Best Romanian brand a mers către Nissa, iar Andra Olaru (Almaz) a obținut premiul pentru categoria Best Designer. Rareș a fost câștigătorul categoriei Best Male artist, iar Alina Eremia a fost desemnată Best Female Artist. La Best Personal style, INNA a primit trofeul.

Creatoarea de conținut Ioana Grama a primit premiul special ELLE Beauty Trendsetter powered by Pantene.

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu. Pe scenă a mai urcat artista Andia, care a susținut un show de excepție, precum și David Goldcher, cu un DJ set electrizant pentru invitații galei ELLE STYLE AWARDS 2024 powered by Pandora.

Toate persoanele s-au bucurat să fie alături de ELLE, acceptând fără rezerve invitația de a sărbători 27 de ani de prezență a revistei pe piața din România.

La reuşita evenimentului ELLE STYLE AWARDS 2024 au contribuit sponsorii acestui eveniment: Pandora, Forcapil, Guerlain, Pantene, Ploom.

Ne-au fost alături și partenerii noștri: Beciul Domnesc, Musik Sound și Pepsi.

Foto: Gicu Boboc

