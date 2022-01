Imagine inedită cu Laura Cosoi, însărcinată pentru a treia oară, în costum de baie

Laura Cosoi a anunțat chiar de Crăciun că ea și soțul ei, Cosmin Curticăpean, vor deveni părinți pentru a treia oară, mai mult chiar, vor avea din nou, o fetiță.

Laura Cosoi se află în această perioadă în vacanță în Thailanda, alături de soțul ei, cele două fetițe ale lor, Rita și Vera, și câțiva prieteni apropiați.

Vedeta și-a luat prin surprindere fanii în urmă cu câteva zile postând pe contul ei de Instagram o fotografie în care apare într-un superb costum de baie roșu, din două piese, care îi scoate în evidență burtica de gravidă.

„Niciodată singură” este textul care acompaniază imaginea, iar fanii au copleșit-o cu mesaje de felicitări și comentarii privind look-ul vedetei. De altfel, Laura Cosoi a și răspuns celor care i-au comentat, dezvăluind că este însărcinată în 17 săptămâni și mulțumindu-le pentru complimente.

Laura Cosoi a împlinit zilele trecute 40 de ani și a transmis un mesaj fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare, dezvăluind și câteva imagini din vacanța exotică pe care o petrece alături de familie.

Vedeta, însărcinată pentru a treia oară, și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cadru superb alături de soțul ei, cele două fetițe ale lor și câțiva prieteni apropiați.

„ 40 de ani. Am doar un gând. Mulțumesc, viață! ❤️❤️❤️”, a scris Laura Cosoi în descrierea imaginilor pe care le poți vedea și tu mai jos.

„Aseară am sărbătorit pe malul mării, cu valurile la picioare și cu sufletul la cer! Am zâmbit continuu și m-am bucurat de fiecare clipă că s u n t ! Am primit cu inima deschisă fiecare mesaj în parte! Vă mulțumesc pentru gândurile bune, m-au făcut să mă simt specială”, a mai scris vedeta pe rețelele de socializare, dezvăluind și cum a ales să marcheze ziua sa de naștere.