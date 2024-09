Ilona Brezoianu, dezvăluiri surprinzătoare despre copilărie și dorința de a deveni mamă: „Asta mi-a cauzat o anumită anxietate”

Ilona Brezoianu are deja o idee clară despre cum va fi în rolul de mamă. Actrița a vorbit deschis despre felul în care a fost crescută de părinți și ce nu ar repeta în relația cu propriul copil. Vedeta a împărtășit și care sunt anxietățile cu care a rămas în urma educației primite.

Ilona Brezoianu a spus „Da” atât în fața ofițerului de stare civilă, cât și în fața altarului în vara acestui an. Acum, ea se simte pregătită pentru rolul de mamă și a dezvăluit ce aspecte din propria educație nu ar aplica în creșterea viitorului ei copil.

Într-un interviu pentru Spynews.ro, Ilona a discutat despre ceea ce ar evita să repete din educația oferită de părinții săi, menționând în mod special anxietățile mamei sale. Actrița a vorbit despre temerile care i-au fost transmise și impactul pe care acestea le-au avut asupra ei.

Ilona Brezoianu recunoaște că îngrijorările mamei sale încă o influențează, chiar și acum, ca adult. Actrița își dorește să fie o mamă mai relaxată și să adopte o abordare mai liberă când va avea propriul copil. Cu toate acestea, vedeta nu își critică părinții, subliniind că, la vremea respectivă, aceștia au crezut că acționează în cel mai bun mod pentru binele ei.

„Toate aceste „aolo”, când ești adult, se simt. Din acest motiv, aș prefera să nu fac și eu acest lucru, să fiu puțin mai relaxată. Dar este de înțeles, așa au gandit ei atunci, la momentul acela și așa au considerat că este cel mai bine, să fie precauți. Aș fi, poate, puțin mai liberă. Însă nu vreau să că „da”, până nu știu cum am să fiu, pentru că poate, ce să vezi, am să fiu la fel.”, mai declarat actrița.

Ilona Brezoianu și Andrei Lucian Alexandru și-au unit destinele în această vară într-o ceremonie intimă și deosebită. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie. Recent, actrița a oferit noi detalii despre nunta lor și a discutat despre posibilitatea de a deveni mamă în viitorul apropiat.

După căsătorie, Ilona Brezoianu și soțul ei au petrecut o lună de vacanță, iar acum actrița este gata să se dedice noilor proiecte profesionale. Cu emoție, ea a reflectat asupra acestui moment semnificativ din viața sa.

„A fost o vară emoționantă. M-am căsătorit, am făcut o nuntă foarte mică. (…) Nu cred că se schimbă nimic, depinde cum privești lucrurile și cum discuți cu partenerul tău. Eu am vrut să fac asta pentru că, nu am visat niciodată să fiu mireasă, dar de data aceasta am hotărât cu Andrei că mi-ar plăcea”, a declarat Ilona Brezoianu la Știrile Antena Stars, conform Spynews.