Hugh Grant, surprins când a adormit lângă Regina Camilla în timpul meciului lui Novak Djokovic

Ziua a zecea de la Wimbledon a oferit un adevărat spectacol regal, atât pe terenul central, cât și în tribune, odată cu apariția Reginei Camilla, care s-a alăturat unui grup de celebrități pentru o după-amiază dedicată tenisului de elită și unor momente neașteptate.

Venind direct de la o serie de angajamente oficiale, Regina Camilla a fost surprinsă într-o dispoziție excelentă la All England Club, însoțită de sora ei, Annabel Elliot, la doar o zi după ce îl găzduise pe președintele Emmanuel Macron la Castelul Windsor.

Pentru această ocazie, Regina Camilla a purtat o rochie albă cu animal print, creată de Fiona Clare, combinând eleganța clasică cu un strop de rafinament modern, potrivită pentru renumitul turneu. Programul ei a fost, ca de obicei, plin: a întâlnit jucători, angajați și fani înainte de a se așeza în loja regală – locul în care se întâlnesc tradiția, celebritatea și tensiunea sportivă.

Unul dintre cele mai discutate momente ale zilei a fost apariția Reginei Camilla în loja regală alături de actorul Hugh Grant și soția acestuia, Anna Elisabet Eberstein.

Cunoscut pentru umorul său autoironic și farmecul britanic discret, Hugh Grant a fost surprins ațipind lângă Regină în timp ce Novak Djokovic lupta în sferturile de finală pe Terenul Central. Imaginea, observată rapid de spectatori și fotografi, a devenit virală pe rețelele sociale – o amintire amuzantă că, uneori, chiar și celebritățile nu rezistă ritmului intens al meciurilor-maraton de la Wimbledon.

Not convinced Hugh Grant is awake.



Can someone check on him as hes a National treasure. 😀#wimbledon #wimbledon2025 #bbctennis #hughgrant #Djokovic #cobolli pic.twitter.com/R4eBMDimXM