Hugh Grant a avut Covid-19 și și-a povestit experiența, dezvăluind detaliul amuzant care l-a ajutat

Hugh Grant a avut Covid-19 și a vorbit pentru prima dată despre diagnostic, dar și despre felul în care a experimentat boala, într-un interviu pentru The Late Show cu celebrul prezentator Stephen Colbert. Aflat în interviu pentru a promova cel mai recent proiect al său, The Undoing, în care joacă alături de Nicole Kidman, actorul în vârstă de 60 de ani cunoscut mai ales pentru rolurile din comedii romantice precum Notting Hill, Jurnalul lui Bridget Jones sau Love, Actually a povestit că a fost diagnosticat la începutul anului.

Știrea că Hugh Grant a avut Covid-19 a venit însoțită și de detalii din partea acestuia despre modul în care s-a simțit boala, actorul făcând apel la faimosul umor britanic pentru a-și descrie simptomele. „A început ca un sindrom foarte straniu în care mă trezeam că transpir îngrozitor. Era ca o pătură de transpirație, chiar jenant”, a povestit acesta.

„Simțeam că am globii oculari de trei ori mai mari decât în mod normal. Aveam acest sentiment ca și cum un om enorm îmi stătea pe piept, cineva ca Harvey Weinstein sau în zona aceea”, a mai povestit starul. Dar simptomele lui au debutat cu pierderea simțului mirosului, lucru care l-a panicat foarte tare.

„Devii din ce în ce mai disperat”, a detaliat actorul experiența: „Vrei să miroși subțiorile străinilor pentru că nu simți nimic”.

Hugh Grant a avut Covid-19 și s-a izolat alături de soția sa, Anna Elisabet Eberstein, și de trei dintre cei cinci copii. Starul a împărtășit, cu același umor, și detaliul care l-a ajutat să treacă prin perioada de izolare: s-a jucat cu păpușile Barbie ale copiilor. „La început te gândești: ‘Sunt doar drăguțe’, dar apoi mi-am dat seama că eu continuam să mă joc cu păpușile Barbie chiar și după ce fetele mele se duceau la culcare.”

Foto: arhiva ELLE

