Trupa om la lună lansează albumul „Dans”, compus și înregistrat în perioada de izolare

Al doilea single de pe acest nou material este piesa „Dans”, ce beneficiază de un videoclip filmat dintr-un singur cadru si produs de echipa condusă de Dragoș Ometiță.

„Dans” este un album compus în perioada de izolare, membrii trupei locuind împreună 15 zile, timp în care au compus șase piese despre stările pe care le-au experimentat de la începutul pandemiei. Bune și rele, de la frică și incertitudine, la tihnă și recunoștință pentru timpul dat. Este o invitație în universul personal al trupei în care publicul va descoperi și vulnerabilitate și siguranță și revoltă și deznădejde, într-un discurs sincer, extrem de diferit stilistic de la o piesă la alta. Un indie rock cu o mulțime de influențe, de la alternative și post rock, la disco și electro pop.

„Toată perioada aceasta a fost ca un dans cu stările și cu sentimentele noastre. Am învățat pași noi, ne-am împiedicat adesea, ne-am călcat unii pe alții pe picior, am vrut să ne oprim din dansat, am desăvârșit mișcările vechi și ne-am aventurat la unele și mai dificile. Am dansat cu ochii strânși, privindu-ne ochi în ochi sau uitându-ne la cer. Am dansat în toate felurile. A fost un timp cu noi înșine din care am încercat fiecare să învățăm câte ceva. Să trecem de la lamentare și deznădejde, la o perspectivă nouă de reevaluare a lucrurilor importante, de regăsire a unor bucurii uitate sau devenite între timp mai puțin importante. A fost un timp de respiro după o lungă perioadă de fugă permanentă după ceva, un timp căruia dacă reușim să îi găsim un sens personal poate să reprezinte ceva decisiv în evoluția noastră ca indivizi.” – Doru Pușcașu, om la lună

„Dans” conține piesele: „Zid”, „După război”, „Descusută”, „Far”, „Dans” și „Noapte bună.” El precede primul album full al trupei care va fi lansat în această toamnă. Piesele au fost înregistrate la București în studioul For The Records, produse, înregistrate și mixate de Dragoș Strat și masterizate de Cristian Varga la Master Vargas NY.

„Dans” va fi disponibil pe toate platformele de streaming începând cu data de 30 iulie și va putea fi comandat și în format de CD pe site-ul trupei.

Concertul de lansare de pe 31 iulie de la Arena Tei va începe la ora 19:30 și va respecta toate normele de siguranță, fiind permis accesul unui număr limitat de participanți. Biletele se pot achiziționa pe pachete cu locuri la masă de 4 persoane sau individuale (in număr limitat) online de pe eventbook.ro.



În perioada de izolare la comun om la lună a fost aproape de fanii săi susținând mai multe concerte live pe Facebook dar a si lansat single-ul „Pace” care a beneficiat de un videoclip alcătuit din imagini trimise de prietenii și fanii trupei – fiind primul videoclip autohton format 100% din imagini filmate in perioada de izolare.

Trupa urma să își lanseze în luna aprilie albumul de debut, amânat pentru toamnă din cauza pandemiei și a restricțiilor cauzate de aceasta.

