Gloria Carter, mama lui Jay-Z, s-a căsătorit cu partenera ei, Roxanne Wiltshire. Ce vedete au apărut la evenimentul de amploare

Mama lui Jay-Z s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Roxanne Wiltshire, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în weekend în cartierul Tribeca din New York, potrivit TMZ. La sărbătoare au participat prietenii și familia lor, inclusiv Jay-Z și soția sa, Beyonce, precum și alți invitați celebri, precum Kelly Rowland, Tina Knowles-Lawson, Tyler Perry și Robin Roberts.

Congratulations to Jay Z mother, Mrs. Gloria Carter! She married her long-time girlfriend, Mrs. Roxanne Wilshire. pic.twitter.com/PYZoRq7Wia — Mr. Weeks (@WonderKing82) July 3, 2023

Jay-Zs mother Gloria Carter ‘marries longtime partner Roxanne Wilshire https://t.co/a9e7wQs3pg pic.twitter.com/xssNcspXq3 — The Independent (@Independent) July 5, 2023

Beyonce și-a pus în evidență silueta cu un look glam pentru marele eveniment, pe care l-a împărtășit cu publicul într-o postare pe Instagram. Artista a optat pentru un ansamblu de culoarea piersicii, care includea un body Dolce & Gabbana cu corset și o fustă asortată. Ea a completat look-ul cu o jachetă cu pene, o geantă de mână din dantelă și o pereche de ochelari de soare.

Blue Ivy, pe care artista o împarte cu rapperul, a purtat o rochie Reformation din mătase de culoare verde salvie, lungă până la podea. Ea a adăugat un colier cu lanț și o pereche de pantofi cu tocuri cu baretă pentru a-și completa ținuta.

În 2017, JAY-Z s-a destăinuit pentru prima dată despre faptul că mama sa i-a mărturisit că este atrasă de femei pe o piesă intitulată „Smile”: „Mama a avut patru copii, dar este lesbiană/ A trebuit să se prefacă atât de mult timp că este o actriță/ A trebuit să se ascundă în dulap, așa că a luat medicamente/ Rușinea societății și durerea au fost prea mult de suportat. Am plâns de bucurie când te-ai îndrăgostit/Nu contează pentru mine dacă e un el sau o ea/ Vreau doar să te văd zâmbind prin toată ura/Marie Antoinette, iubito, lasă-i să mănânce tort”, a transmis rapperul, în vârstă de 53 de ani în cântec.

În timpul unei apariții în cadrul emisiunii lui David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction de pe Netflix, artistul a dezvăluit că, de fapt, chiar a vărsat lacrimi de bucurie atunci când mama sa i-a spus că s-a îndrăgostit.

„Imaginați-vă că trebuie să vă trăiți viața ca altcineva și credeți că vă protejați copiii. Pentru ea să stea în fața mea și să-mi spună ‘Cred că iubesc pe cineva’, chiar am plâns… Am plâns pentru că eram atât de fericit pentru ea că era liberă”, a explicat el în 2018.

În timp ce purta o conversație în cadrul podcastului D’Usse Friday în 2017, Carter și-a amintit momentul în care i-a mărturisit fiului său din propria perspectivă.

„Stăteam acolo și îi spuneam într-o zi. În sfârșit, am început să-i spun cine sunt. În afară de mama ta, aceasta este persoana care sunt eu, știi? Aceasta este viața pe care am trăit-o. Așa că fiul meu a început de fapt să lăcrimeze, pentru că spunea: „Trebuie să fi fost o viață oribilă, mamă”. Eu am spus: ‘Viața mea nu a fost niciodată oribilă’. A fost doar diferită”. Așa că asta l-a făcut să vrea să facă un cântec despre asta”, a spus ea.

