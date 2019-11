Gigi Hadid și Zayn Malik sunt din nou împreună?

Gigi Hadid s-a despărțit la început lunii octombrie de Tyler Cameron, un concurent din reality show-ul „Bachelorette.” Cu toate acestea, ea nu a suferit foarte mult după despărțire și spunem asta deoarece ea a început să vorbească din nou cu un alt fost iubit, mai exact cu Zayn Malik.

O sursă a declarat pentru E! News faptul că ei nu au mai vorbit de mult timp. Aceeași sursă a dezvăluit faptul că Gigi întotdeauna a avut o atracție pentru Zayn, iar ei au un trecut împreună. „Ei au avut o perioadă în care erau la distanță și nu au mai comunicat, dar de curând au reluat legătura. Ea îl susține pe Zayn. Ei au mai vorbit ocazional.”

O altă sursă a mai dezvăluit pentru E! faptul că fanii nu cred că ei s-au împăcat. „Cu siguranță ei nu s-au împăcat, dar acum se înțeleg mai bine.”

Gigi Hadid și Zayn Malik s-au despărțit în martie în anul 2018 după o relație de doi ani, însă ei s-au împăcat la puțin timp, mai exact în luna aprilie. Au existat mai multe declarații conform cărora cei doi au luat o pauză, însă în ianuarie 2019, ei s-au despărțit pentru a doua oară. Cei doi nu au făcut declarații pe seama acestui subiect, însă fanii au fost convinși că ei s-au despărțit deoarece nu au mai fost văzuți împreună la acea vreme.

Cu toate acestea, Zayn a decis să facă un gest cu adevărat neașteptat. Mai exact, în luna martie, el a scris un mesaj pe Twitter în care își declara dragostea pentru Gigi. O sursă a declarat pentru Us Weekly faptul că ea încă mai avea sentimente pentru Zayn, însă nu a mai vrut să fie împreună cu el. „Gigi și Zayn încă mai vorbesc. Ea încă mai are sentimente pentru el, desigur, dar el are câteva probleme și ea știe că ei nu sunt compatibili. Ea este singură acum”, a declarat o sursă la acea vreme.

Cu toate acestea, se pare că recent Gigi a trăit o poveste de dragoste destul de intensă cu Tyler Cameron. El a fost în vizită la familia ei, în Pennsylvania. Cei doi au fost împreună două luni, iar cu puțin timp înainte de despărțire, Tyler a făcut câteva dezvăluiri despre relația lor pentru Entertainment Tonight. „Suntem doar prieteni, adică.. suntem în acel punct. Relația noastră nu trebuie să fie publică. Este o persoană bună, uimitoare și ne păstrăm prietenia. Este o persoană minunată. Ne-am distrat de minune împreună.”

