Gestul mai puțin obișnuit făcut de Keanu Reeves pentru un fan

Keanu Reeves a făcut un gest neobișnuit, dar adorabil pentru un fan, actorul demonstrând încă o dată că îi apreciază pe toți cei care îl iubesc.

Acesta s-a oprit să lase un mesaj adorabil pe semnul din curtea unui fan, în timp ce conducea spre platourile de filmare pentru Bill and Ted Face the Music, în Louisiana.

Keanu se afla în mașină cu scenaristul Ed Solomon când au văzut un semn pe care scria „ești minunat”, o expresie care a devenit virală după ce Reeves a strigat acest lucru mulțimii, după ce a fost apreciat la o conferință luna trecută, potrivit People.

„Keanu a sărit din mașină și a făcut asta”, a scris Solomon pe Twitter, postând și imagini. Actorul a scris pe acest semn „Stacey, tu ești minunată!”, și s-a semnat.

So yesterday this sign was out on a lawn on the way to set. Keanu jumped out of the car and did this. pic.twitter.com/OI1bQJ1nfy

În plus, potrivit People, actorul în vârstă de 54 de ani s-a oprit să facă poze cu întreaga familie înainte de a pleca spre platourile de filmare.

„Wow! Ieri ni s-a împlinit un vis! Știam că actorul filmează pe stradă așa că fiul meu a zis că trebuie să facem un semn pe care să scrie ‘ești minunat’, așa că am făcut-o! Câteva mașini s-au oprit, dar apoi s-a oprit o mașină și era el!! Chiar s-a oprit! O Doamne!”, a postat Stacey Hunt pe Twitter.

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says „you’re breathtaking” so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO

— Sjhunt305@gmail.com (@sjhunt305) July 18, 2019