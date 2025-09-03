Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Nu a fost nevoie de mult timp”

Revederea dintre Francesca Sarao și Cristian Pungă la „Insula iubirii” a fost plină de emoție și lacrimi. Concurentul nu a stat pe gânduri și a alergat doi kilometri pentru a-și întâlni din nou iubita, iar cei doi au decis să plece împreună de pe insulă, consolidându-și relația. După această întâlnire emoționantă pe plajă, Francesca și Cristian au transmis și un prim mesaj fanilor lor.

Francesca și Cristian, detalii după ultima întâlnire de la Insula Iubirii

Într-o postare pe Instagram, cei doi au povestit experiența trăită în Thailanda și cum testul de la „Insula iubirii' le-a arătat adevărul despre relația lor. Deși considerau că au o legătură puternică, au realizat că mai existau mici probleme ce trebuiau rezolvate.

„Totul a început ca o joacă, o simplă încercare de a vedea dacă suntem sau nu povestea potrivită pentru o astfel de experiență. Ceea ce părea doar o glumă s-a transformat rapid într-o realitate care ne-a provocat la fiecare pas, până în clipa plecării spre Insulă. Atunci am înțeles că, în spatele normalității noastre, s-ar putea ascunde fisuri nevăzute, iar testul suprem ne-a făcut să fim sceptici și temători. Am pornit la drum cu frică de necunoscut, dar convinși de iubirea care ne leagă. Și nu a fost nevoie de mult timp ca să realizăm că suntem meniți unul pentru celălalt. Insula ne-a oferit șansa de a reconfirma acest adevăr. Știți acel moment care pare desprins dintr-un film? Ei bine, noi îl trăim. Mulțumim tuturor celor care au făcut parte din această poveste și au transformat-o în realitate. Voi veți rămâne mereu în genericul nostru”, au scris Francesca și Cristian.

După zece ani de relație și doi ani de logodnă, cei doi se pregătesc acum pentru marele pas: căsătoria, programată pentru luna iunie a anului viitor. În paralel, cuplul s-a mutat într-o casă nouă, iar Francesca a mărturisit că relația lor a devenit mai unită, iar Cristian este mult mai atent și implicat.

Cum ar fi plecat Ella și Andrei

Ella și Andrei formează unul dintre cele mai controversate cupluri din acest sezon al emisiunii Insula Iubirii. Cei doi aveau o relație de mai bine de 3 ani atunci când au venit la emisiune și chiar aveau nunta programată pentru toamna acestui an.

Pe parcursul emisiunii, cei doi au avut parte de momente pasionale alături de ispite. Ella a avut o relație cu Teo Costache, în timp ce Andrei s-a apropiat intim de ispita Andruşca.

Câteva ore ne mai despart de bonfire-ul final al acestui sezon, iar pentru cuplul Ella și Andrei pare a fi finalul relației.

Mai mult decât atât, întrebaţi cum vor să plece, împreună, singuri sau cu ispitele, ambii răspund că vor să plece… cu ispitele, scrie Cancan.ro. Aceeași sursă precizează că Ella spune că vrea să plece cu Teo, iar Andrei cu Andruşca, lucru care se și întâmplă. Nu pentru mult timp însă, căci, surpriză sau nu, niciunul dintre cei doi concurenţi nu va continua nimic afară cu ispitele.

