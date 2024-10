Finala Asia Express de la Antena 1: Când se va difuza ultima cursă

Fanii emisiunii prezentate de Irina Fodor așteaptă cu nerăbdare fiecare episod, fiind curioși să afle cine va câștiga Asia Express 2024. Telespectatorii sunt tot mai aproape de deznodământ, deoarece finala se va desfășura în curând.

Conform informațiilor furnizate de cancan.ro, ultima ediție va avea loc pe 13 noiembrie 2024, într-o zi de miercuri, emisiunea începând la ora obișnuită de 20:30. Sezonul actual al show-ului Asia Express, lansat pe 1 septembrie 2024, va lăsa loc în grila Antenei 1 pentru un nou sezon din „Chefi la cuțite”.

Irina Fodor, gazda competiției ajunsă la sezonul 7, a vorbit despre experiențele trăite în timpul filmărilor, oferind detalii din culise despre desfășurarea emisiunii.

Irina Fodor își trăiește intens experiența în cadrul emisiunii Asia Express, recunoscând că provocările nu lipsesc nici pentru ea, în calitate de gazdă a cunoscutului reality show. După ce a avut probleme de sănătate cauzate de expunerea excesivă la soare în urmă cu doi ani, prezentatoarea TV este acum mult mai precaută pentru a evita situații similare. Cea mai mare îngrijorare a sa rămâne legată de riscul unei reacții alergice severe, după ce a avut un episod neplăcut în Mexic, unde a fost nevoită să primească tratament cu perfuzii.

Într-un interviu acordat pentru CIAO.RO, Irina Fodor a dezvăluit că uneori simte o oarecare vinovăție față de concurenți atunci când trebuie să se protejeze suplimentar cu o umbrelă, dar măsurile de precauție sunt necesare pentru a-și proteja sănătatea. De asemenea, vedeta a povestit despre momentele tensionate trăite în turnul din Kuala Lumpur, unde a filmat la o înălțime de 400 de metri, într-un spațiu restrâns de sticlă, care i-a dat fiori.

„Sezonul acesta cred că am avut cel mai dificil intro din toate sezoanele. Și nu mă așteptam să fie așa, pentru că eu nu mă știu cu frică de înălțimi, doar că am trăit așa o situație. Am ajuns la 400 de metri deasupra pământului, într-un turn din Kuala Lumpur care avea sky boxes și era un fel de cutie de sticlă efectiv în afara turnului, acești 400 de m despre care vă vorbesc.

Susținută evident de niște brațe metalice, nu contează, erai tot deasupra pământului. Sub tine era sticlă, vedeai hăul și vedeai atât de mic un autobuz. Acolo trebuia să fac un intro, să povestesc oamenilor despre cursa Asia Express care a ajuns în Kuala Lumpur. Când m-am așezat pentru intro, am simțit că nu mă țin genunchii prea bine, simțeam că ceva e moale și, la un moment dat, bătea și vântul și evident că ea trebuie să se miște, dacă e rigidă se rupe, Doamne ferește! Și atunci tremurul acela al cutiei de sticlă, faptul că vedeam hăul în jos, mi-a bătut inima ca la porumbei. Nu știu nici acum cum am dus intro-ul respectiv la capăt.”, a povestit Irina Fodor.