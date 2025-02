Fiica lui Gene Hackman, primele declarații despre moartea misterioasă a actorului. Ce a dezvăluit Leslie Anne Hackman

Leslie Anne Hackman, fiica lui Gene Hackman, a oferit publicației DailyMail.com primele declarații în legătură cu moartea misterioasă a actorului.

Hackman, în vârstă de 95 de ani, și soția sa, Betsy Arakawa, în vârstă de 64 de ani, au fost găsiți morți pe data de 26 februarie, în camere separate, în casa lor din Santa Fe, New Mexico. Un vecin al cuplului a sunat la serviciile de urgență după ce a descoperit trupurile neînsuflețite. De asemenea, și unul dintre cei trei câini ai cuplului a fost găsit mort în casă.

Leslie Anne Hackman a declarat pentru DailyMail.com că familia sa așteaptă rezultatele anchetei din partea autorităților, în condițiile în care moartea cuplului rămâne învăluită în mister. Momentan, Leslie și sora sa, Elizabeth Jean Hackman, speculează că tatăl lor și mama lor vitregă ar fi murit în urma inhalării unor vapori toxici, posibil din cauza unei scurgeri de monoxid de carbon.

Leslie Anne Hackman, în vârstă de 58 de ani, a declarat că familia lor încă încearcă să proceseze ceea ce s-a întâmplat, mai ales fiindcă „nu existase niciun semn că ar fi fost vreo problemă” cu tatăl ei înainte de moarte.

„În ciuda vârstei, era într-o formă fizică foarte bună”, a dezvăluit ea pentru DailyMail.com, adăugând că tatăl său nu avusese nicio operație majoră în ultimele luni.

„Îi plăcea să facă pilates și yoga și continua să le practice de câteva ori pe săptămână. Deci era într-o stare bună de sănătate.”

Totuși, a recunoscut că, deși vestea morții lui a fost dureroasă, „nu a fost chiar atât de șocantă, având în vedere că avea 95 de ani.”

Pentru că ea locuiește în California, Leslie Anne Hackman a spus că trecuseră „câteva luni” de când își văzuse tatăl sau chiar de când vorbiseră ultima oară, deși au avut mereu o relație apropiată.

„Eram apropiați. Nu mai vorbisem de câteva luni, dar totul era normal și totul era în regulă”, a povestit ea, conform DailyMail.com.

Familia actorului încă așteaptă ca poliția să le spună exact ce s-a întâmplat și când au murit, mai ales că biroul șerifului din comitatul Santa Fe a precizat că trupurile lor se aflau în casă de cel puțin o zi înainte ca autoritățile să-i descopere. Un mandat de percheziție obținut de DailyMail.com a dezvăluit că ambele cadavre prezentau semne de descompunere.

Gene Hackman și Betsy Arakawa s-au căsătorit în 1991 și au fost împreună timp de 34 de ani. Înainte, din 1956 și până în 1986, actorul a avut o căsnicie cu Faye Maltese, o funcționară bancară, alături de care a avut 3 copii: Christopher Allen, acum în vârstă de 65 de ani, Elizabeth Jean, 62 de ani, și Leslie Anne.

Leslie Anne Hackman a declarat pentru DailyMail.com că Gene și Betsy au avut „o căsnicie minunată.”

„Au avut o căsnicie minunată. Și îi dau tot creditul soției lui, Betsy, pentru că l-a ținut în viață atâția ani. [Betsy] a avut foarte, foarte mare grijă de el și a fost mereu atentă la sănătatea lui. Apreciez enorm ce a făcut pentru el și sunt profund îndurerată de dispariția ei.”

DailyMail.com a mai anunțat că Leslie va merge în New Mexico imediat ce va primi informații din partea poliției.

„Trebuie să așteptăm și să aflăm toate detaliile de la poliție. Nu ne așteptam să fie nevoie să mergem acolo și să ne ocupăm de casă și de tot ce implică asta. Avem destul de mult de făcut, dar da, vom merge în New Mexico”, a explicat ea.

Între timp, și nepotul lui Gene Hackman, Tim Hackman, a vorbit în exclusivitate cu DailyMail.com despre moartea actorului.

Acesta a dezvăluit că el și familia sa au aflat despre moartea lui Hackman și a lui Betsy prin intermediul lui Leslie, înainte ca vestea să ajungă în presă. De asemenea, a precizat că l-a întristat să afle că Gene nu a murit din cauze naturale.

„Adică, era bătrân. Sunt sigur că avea unele probleme de sănătate, dar nimic care să fi fost împărtășit familiei”, a spus el, când a fost întrebat dacă unchiul său avea probleme majore de sănătate.

Tim Hackman a dezvăluit că ultima dată când l-a văzut pe Gene Hackman a fost la înmormântarea tatălui său.

„Au trecut 11 ani de când l-am văzut ultima oară față în față. Venea în California doar în anotimpurile calde, iar în rest stătea în New Mexico. Îi plăcea în New Mexico. Îl iubea. Este un loc minunat”, a declarat el pentru DailyMail.com.

Gene Hackman și-a făcut debutul în actorie în anii 1960. Era cunoscut publicului pentru rolurile pe care le-a interpretat în The French Connection, Bonnie and Clyde și The Royal Tenenbaums. Alte proiecte în care a mai jucat au fost Young Frankenstein (1974), Night Moves (1975), Bite the Bullet (1975), Superman (1978) și Unforgiven de Clint Eastwood (1992). Alte filme importante în care a mai jucat sunt The Poseidon Adventure, Hoosiers și The Firm.

În 2004, Gene Hackman a renunțat la cariera sa în actorie, iar ultimul film în care a putut fi văzut a fost Welcome to Mooseport, regizat de către Donald Petrie. În acel an, actorul mărturisea că activitatea lui în lumina reflectoarelor a ajuns la final, pentru că a părăsit Los Angeles-ul și a decis să înceapă o viață mult mai liniștită în New Mexico. În 2008, Gene Hackman și-a confirmat retragerea din actorie.

