Actorul Gene Hackman și soția sa, Betsy Arakawa, au fost găsiți morți în casa lor din New Mexico

Actorul Gene Hackman și soția sa, pianista Betsy Arakawa, au fost găsiți morți în casa lor din Santa Fe, New Mexico, transmite Page Six. Poliția din Sante Fe a descoperit trupurile neînsuflețite ale celor doi, care au găsiți morți alături de câinele lor.

Şeriful din judeţul Santa Fe, Adan Mendoza, a făcut o declarație presei locale, în cadrul căreia a dorit să aducă clarificări, spunând că până la acest moment nu există dovezi care să ateste că ar fi fost vorba de o crimă. Momentan, cauza morții, precum și ora exactă a trecerii în neființă rămân încă nedezvăluite. „Tot ce pot spune este că suntem în mijlocul unei anchete preliminare privind moartea, așteptând aprobarea unui mandat de percheziție”, a transmis Adan Mendoza, conform Mirror.

Poliția a transmis într-o declarație următoarele: „Pe 26 februarie 2025, la aproximativ 13:45, adjuncții șerifului din comitatul Santa Fe au fost trimiși la o adresă de pe Old Sunset Trail din Hyde Park, unde Gene Hackman, în vârstă de 95 de ani, și soția sa Betsy Arakawa, în vârstă de 64 de ani, și un câine au fost găsiți decedați.”

Actorul Gene Hackman și soția sa, pianista Betsy Arakawa, erau cunoscuți pentru faptul că își trăiesc viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi erau căsătoriți din anul 1991.

Gene Hackman era cunoscut publicului pentru rolurile pe care le-a interpretat în The French Connection, Bonnie and Clyde și The Royal Tenenbaums. Alte proiecte în care a mai jucat au fost Young Frankenstein (1974), Night Moves (1975), Bite the Bullet (1975), Superman (1978) și Unforgiven de Clint Eastwood (1992).

Pentru prestația din The French Connection, film regizat de William Friedkin, Gene Hackman a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun actor. Iar pentru performanța din Unforgiven a fost răsplătit cu un Oscar la categoria cel mai bun actor în rol secundar.

În 2004, Gene Hackman a renunțat la cariera sa în actorie, iar ultimul film în care a putut fi văzut a fost Welcome to Mooseport, regizat de către Donald Petrie. În acel an, actorul mărturisea că activitatea lui în lumina reflectoarelor a ajuns la final, pentru că a părăsit Los Angeles-ul și a decis să înceapă o viață mult mai liniștită în New Mexico.

