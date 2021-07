Fiica lui Cabral a absolvit clasa a XII-a și a fost o apariție adorabilă la bal

Fiica lui Cabral din căsnicia cu Luana Mitran, Inoke Ibacka, a absolvit clasa a XII-a și a avut parte de o petrecere de neuitat alături de colegii ei. Tânără a fost o apariție și, chiar înainte de a pleca la petrecere, a făcut o fotografie alături de mama ei, un selfie care să le aducă aminte de acest moment special. Luana Mitran, mama ei, a postat cu mândrie imaginea pe conturile sale de pe rețelele de socializare.

Astfel Inoke, fiica lui Cabral, a purtat o rochie și o coroniță cu flori la balul de absolvire. La 18 ani, ea face parte dintr-o întreagă generație de copii ai vedetelor care au trecut zilele acestea prin probele examenului de bacalaureat, alături de Miruna Bontea, Alessia Năstase, cântăreața Bibi și Patrick Bittman. Chiar înainte de afișarea rezultatelor la examenul de BAC, Inoke a sărbătorit finalul liceului alături de colegii ei.

Inoke a purtat o rochie tip babydoll în nuanțe de roz pudrat și albastru, iar în fotografia postată de mama ei și intitulată, cu mândrie, Mom’s pic! (Poza mamei!) este vizibilă și bucuria Luanei Mitran pentru etapa din viața fiicei ei care se încheie acum. Aceasta a mai scris și mesajul „Merită cel mai bal, cea mai prințesă #mylove” alături de imaginea cu fiica lui Cabral.

Luana și Cabral Ibacka s-au separat cu multă vreme în urmă, dar sunt amândoi niște părinți care își susțin fiica și îi arată mereu afecțiunea, chiar și public. Atunci când Inoke, fiica lui Cabral, a împlinit 18 ani, la finalul anului trecut, tatăl ei scria: „Au trecut 18 ani de când mi-a venit în viață. Departe de a fi cel mai bun tată de pe lumea asta. Dar parcă nici cel mai rău. Au trecut 18 ani. Cu regrete că aș fi putut face lucrurile mai bine. Sau măcar mai altfel. Cu mulțumirea că ce am știut a face cum trebuie, deși nu a fost varianta ușoară… am știut. Acum… doar așteptarea de a vedea dacă am avut dreptate. Au trecut 18 ani de când a venit în viața mea și am văzut-o crescând și înflorind, zâmbind ori privindu-mă supărată fleașcă. S-a făcut mare pitica. Și nu i-am dorit sau urat să fie bogată. Frumoasă. Deșteaptă. De succes… sau orice altceva. Când mă gândesc la ea… îmi doresc să fie fericită.”

Cabral este acum căsătorit cu Andreea Ibacka, iar cuplul așteaptă în curând venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

