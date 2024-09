Eric, fiul lui Andrei Aradits, mărturisiri despre divorțul părinților. Cum se înțelege tânărul cu mama lui: „Este mai greu să vorbesc cu ea”

În 2023, Andrei Aradits a dezvăluit că a divorțat de soția lui, Andreea, după 17 ani de căsnicie. La vremea respectivă, actorul a recunoscut că a apelat la ajutorul unui psiholog după despărțirea de soția lui. Andrei Aradits și fosta lui parteneră s-au cunoscut pe platourile de filmare, în 2002, atunci când el a jucat în serialul „În Familie”, difuzat de Prima TV, iar ea lucra la producție.

În cadrul unui interviu acordat recent, Eric, fiul lui Andrei Aradits, a vorbit despre divorțul părinților săi. Tânărul a recunoscut că are o relație mai apropiată cu tatăl său.

În ceea ce o privește pe mama lui, Eric Aradits a mai spus că nu are o legătură strânsă, vorbind destul de rar cu ea.

În serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, telespectatorii îl pot urmări și pe tânărul actor Eric Aradits, fiul lui Andrei Aradits. Eric a cochetat de mic cu lumea artistică, urmând cursurile Şcolii de Muzică și Arte Plastice și are la activ câteva apariții în seriale precum cunoscuta producție Las Fierbinți difuzată de PRO TV. A mai jucat în scurtmetrajul „Excursie', regizat de Adrian Sitaru, în 2014, la doar 9 ani, urmat de un altul, semnat de Ştefania Maftei, fiica regizorului Alexandru Maftei. Pentru al treilea său rol a fost distribuit în Octav, filmul cu acelasi nume, în regia lui Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului Sergiu Celibidache, unde a jucat alături de nume celebre, precum Marcel Iureș, Victor Rebengiuc, Lia Bugnar, Dana Rogoz, Andi Vasluianu și nu numai.

În „Iubire cu parfum de lavandă”, Eric joacă rolul lui Tibi, un tânăr timid și răsfăţat, prieten cu Cristi (Darisian Luncanu), fotbalistul-vedetă al satului. Netalentat la fotbal, se ajunge de multe ori ca echipa să piardă tocmai din cauza lui, însă faptul că este sponsorizată de mama lui, Doris, Tibi rămâne titular indiferent de rezultate. Lăudat de mic pentru orice, tânărul nu înţelege că performanţa presupune foarte multă muncă.

„Când am fost chemat la casting, nu am vrut să știu niciun detaliu despre proiectul pentru care urma să dau proba. Am vrut doar textul și am încercat să fiu cât mai simpatic. Când am ajuns acasă, ȋmi amintesc că i-am spus tatălui meu atât: „au râs, au șoptit, cred că m-au plăcut!.” Nici măcar nu știam sigur dacă era vorba de un film sau un serial. La scurt timp am aflat că este vorba despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, unde îl joc pe Tibi, un soi de comic de relief. Un personaj mai ȋmpiedicat, timid, care își dorește foarte tare să fie acceptat. Echipa e foarte faină și ne distrăm mult la filmări. Mi s-a spus de foarte multe ori că semăn cu taică-miu. Sper să se distreze și cei de acasă, când ne vor urmări!”, a declarat Eric Aradits.