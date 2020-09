Episcopul care a ținut un discurs la nunta lui Meghan Markle cu Prințul Harry face dezvăluiri surprinzătoare despre acea zi

În mai 2018, cel mai înalt prelat al Bisericii Episcopale americane a vorbit la nunta regală dintre Meghan Markle și Prințul Harry, iar discursul lui Michael Curry a emoționat publicul din Capelă și a atins inimile întregii lumi.

Episcopul Michael Curry va lansa în curând o carte, intitulată Love is the Way, în care face dezvăluiri surprinzătoare despre momentul în care a susținut acel discurs. El a declarat că a simțit prezența unor fantome ale unor sclavi și le-a și auzit la scurt timp după ce a terminat discursul. Michael Curry a ținut însă să precizeze că nu a fost o situație care să îl facă să se teamă.

„După ce am susținut discursul îmi aduc aminte cum simțeam în jurul meu numai sclavi, peste tot. Nu vreau să sune ca un film de groază, dar era de parcă vocile lor au fost cumva auzite în acea zi. Am inclus în discursul meu unul dintre cântecele lor, There is a Balm in Gilead”.

Episcopul a ținut să precizeze că, pentru el, acele fantome au reprezentat un semn de speranță și nu un semn rău. Mai mult, a declarat că nu și-ar fi imaginat niciodată că acel cântec se va auzi în fața unei audiențe din care să facă parte și Regina Angliei.

„Era ca și cum vocea lor, unul dintre cântecele lor, unii dintre urmașii lor erau acolo, în acea zi. Regina a fost extrem de binevoitoare. Faptul că s-au întâmplat toate astea, pentru mine, a reprezentat un semn de speranță. Un semn de speranță că o persoană care provine din oamenii vânduți în târgurile de sclavi, probabil un târg de sclavi britanic, a ajuns de pe tărâmurile africane pe cele americane. Un semn că unul dintre urmași se afla în prezența Reginei Angliei și a citat din cântecele sclavilor. Există speranța că nu trebuie să ne mai întoarcem niciodată la ce a fost în trecut”, spune acesta.

În ceea ce îi privește pe Meghan Markle și Prințul Harry, episcopul Michael Curry a avut numai cuvinte bune de spus. „Ceea ce a ieșit în evidență pentru mine a fost faptul că acești doi oameni chiar se iubesc unul pe celălalt. A fost o ceremonie care a adus la un loc două națiuni, Marea Britanie și USA. Dar a adus la un loc oameni din întreaga lume. Am realizat că dragostea dintre două persoane a adus la un loc, măcar pentru un moment, o lume plină de diferențe. Și cred că este o parabolă a ceea ce poate să facă dragostea adevărată”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro