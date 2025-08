Elwira Petre, imagini inedite cu familia ei. Coregrafa și-a vizitat rudele în orașul natal din Polonia: „Este atât de special și emoționant”

Mihai și Elwira Petre formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2001. În 2006, coregraful a cerut-o în căsătorie pe partenera lui. Dansatoarea, născută în Polonia, era cunoscută deja pentru performanțele sale, fiind campioană națională de-a lungul timpului în mai multe tipuri de dans sportiv. În vara anului 2008, Mihai și Elwira Petre s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Știrbey. Au împreună două fete, pe Catinca și Ariana.

Elwira Petre a mers într-o vizită alături de soțul ei, Mihai Petre, și cele două fiice ale lor, Catinca și Ariana, în Koszalin, orașul ei natal din Polonia.

„Jurnal de călătorie-Polonia. Una dintre destinațiile mele preferate. Mereu astept această vacanță și așa a fost și anul aceasta, chiar dacă va fi primul an fără tata, abia aștept să mă revăd cu restul familiei.”

Elwira Petre a ținut să le mărturisească urmăritorilor ei de pe Instagram faptul că nu s-au schimbat prea multe în orașul Koszalin față de acum 28 de ani, de când a început un nou drum în România. Pentru coregrafă, a fost o ocazie de a se reconecta cu rădăcinile ei, dar și de a le împărtăși fiicelor sale detalii neștiute despre locul în care a crescut.

„Orașul acesta Koszalin nu s-a schimbat aproape deloc! Majoritatea locurilor sunt la fel cum erau acum 28 de ani, când am plecat. Îmi place totuși să mă întorc aici, să-mi amintesc de mine atunci, să le povestesc fetelor și lui Mihai despre copilăria mea. Cât suntem aici ne ocupăm doar cu vizite în familie, plimbări pe plajă (aici oamenii au paravane cu care se feresc de vânt și este destul de frig), cu mese împreună, pregătite de Mama, mergem în parcul de distracții la carusel, îi vizităm pe bunici și străbunici, mergem la cimitir, la Tata. Le-am dus pe fetele noastre să vadă școala mea generală în una din zile. Și am mâncat numai mâncare tradițională poloneză. Practic, nu am făcut nimic special. Și totuși totul este atât de special și emoționant pentru mine!”, a scris Elwira Petre pe Instagram.