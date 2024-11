Elwira Petre, confesiuni emoționante pe internet. Ce a povestit, cu lacrimi în ochi, soția lui Mihai Petre: „A venit timpul pentru o schimbare. Mare!”

Mihai și Elwira Petre formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2001. În 2006, coregraful a cerut-o în căsătorie pe partenera lui. Dansatoarea, născută în Polonia, era cunoscută deja pentru performanțele sale, fiind campioană națională de-a lungul timpului în mai multe tipuri de dans sportiv. În vara anului 2008, Mihai și Elwira Petre s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Știrbey. Au împreună două fete, pe Catinca și Ariana.

Elwira Petre a dezvăluit printr-o postare publicată pe contul ei de Instagram că întreaga familia a trecut printr-o schimbare uriașă. Aceștia s-au mutat în casă nouă, iar despărțirea de fosta locuință a fost foarte grea pentru soția lui Mihai Petre.

În clipul postat de aceasta pe internet, Elwira a dezvăluit imagini cu procesul de mutare în noua lor casă, cutiile în care erau depozitate lucrurile familiei, dar și cadre cu camerele goale din locuința în care au petrecut 14 ani.

„După 14 ani petrecuți în căsuța noastră dragă, a venit timpul pentru o schimbare. Mare! Pentru mine a fost tare emoționant să ne mutăm. Iar pentru fete a fost distractiv Lui Mihai i-am făcut o surpriză și practic s-a întors de la un concurs unde a arbitrat direct în casa nouă. Am creat multe multe amintiri minunate unde am locuit până acum și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Începe o altă poveste!”, a scris ea în descrierea imaginilor.

View this post on Instagram

Mihai Petre a făcut recent o serie de mărturisiri despre căsnicia lui. Coregraful a dezvăluit care sunt secretele relației armonioase pe care o are cu Elwira Petre.

Întrebat dacă ar putea trece peste infidelitate, Mihai Petre a avut un răspuns surprinzător:

„Eu nu cred. E greu. N-ai cum. Una din valorile importante, poate cea mai importantă pentru mine, în general în viață, e adevărul, așa că… Nu, nu cred că are sens”, a adăugat Mihai Petre pentru sursa citată.

În cadrul unui interviu acordat recent, Mihai Petre a vorbit despre începutul relației cu Elwira, dar și despre lucrurile care îi leagă după 15 ani de căsătorie.

„Prima întâlnire a avut loc în Republica Moldova, chiar la Chișinău, acolo unde am făcut proba. Eu nu aveam parteneră, ea de asemenea și am făcut o probă pur și simplu să vedem dacă ne potrivim și se pare că ne-am potrivit foarte bine. (…) Eram într-o zonă, Gdansk se cheamă orașul mai mare, dar de fapt e o zonă în care trei orașe sunt unite Gdansk, Gdynia și Sopot. Acolo ne-am antrenat în primul an, acolo ne-am petrecut foarte mult timp și pot să spun că da, ăsta e locul care ne-a unit la început”, a declarat Mihai Petre pentru Playtech Știri.